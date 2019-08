Uñac: “Nos tenemos que hacer cargo de las cosas que no hicimos bien, para mejorar”

“Es importante también que se convoque y que dialoguen, me parece que es una señal muy fuerte que debemos dar desde la dirigencia argentina, si vale mi humilde opinión me parece que el diálogo debería empezar a ser el denominador común, sin pensar en quién ganó y quién perdió”, analizó este lunes Sergio Uñac, el día después de las elecciones sobre los resultados de las PASO en todo el país.

“En un resultado así ha habido de los dos componentes. Ganamos nosotros, perdió Macri definitivamente, se da de todo. Nosotros nos tenemos que hacer cargo de las cosas que no hicimos bien en el pasado para poder mejorar, porque la sociedad quiere que seamos mejores. No que nosotros vengamos nosotros porque a Macri le fue mal, de hecho le fue mal pero eso no nos habilita a no capacitarnos, a no mejorar y a no esforzarnos para tener un gobierno que cumpla con las expectativas de la sociedad”, agregó el gobernador en una entrega de casas en Chimbas que fue la primera actividad oficial tras la jornada electoral.

El mandatario aseguró que le “preocupa y mucho la reacción de los mercados hoy. Cayeron más de un 35 por ciento las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street, 15 por ciento los bonos argentinos en el mundo, el dólar supera los 51 pesos y me parece que es importante la reunión que pueda tener el presidente con su gabinete”.

Si bien Uñac se declaró “muy contento por el resultado, se discutían dos modelos de país y la gente ha votado eso”, se mostró cauto y dijo que no hay que hablar de transición todavía, ya que “se ha dado un paso muy bien dado pero falta la elección general”.

Aseguró, sobre el camino del diálogo que “yo he dialogado mucho con Alberto Fernández y me parece que tiene claro cuál es su rol en el país” y agregó que debemos ser muy responsables, el comportamiento del electorado ha sido porque no estaban bien, lo que no debemos hacer es agravar la situación porque un dólar a 51 o 52 implica una nueva devaluación”.

El mandatario dijo que no tienen pensado con la liga de gobernadores del PJ reunirse con Macri, y contó que sí se verá con Alberto Fernández esta semana, porque así quedaron este domingo cuando charlaron por teléfono. También dijo que cree que el ahora candidato a presidente visitará de nuevo San Juan en el marco de las elecciones generales.

Sobre los resultados de los comicios en San Juan, en particular sobre cómo le fue al PJ en las comunas, Uñac expresó que “creo que no hay que hacer lecturas puntuales por departamento, si se hace la radiografía de todo el país, ellos han ganado en las capitales así que ha sido un resultado esperado. Nosotros en la elección provincial perdimos solo en Santa Lucía y ahora se perdió solo en Capital, en definitivamente es más o menos lo mismo”.