Silencio de radio en el macrismo local

La semana arrancó con un trago amargo para el macrismo, que este domingo sufrió una dura derrota electoral frente al peronismo. Apenas se supieron los primeros resultados oficiales, los mercados protagonizaron un lunes revuelto, con el dólar en alza y donde el Banco Central subió la tasa de interés al 74% para contener los capitales.

En este contexto, los principales referentes del macrismo en San Juan no atendieron sus teléfonos que no pararon de sonar durante toda la mañana para buscar las declaraciones del bando más complicado de cara a las generales de octubre. Se trata de Gimena Martinazzo delegada local del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, auto declarada como “macrista a mucha honra”; de Enzo Cornejo a cargo del ENACOM en San Juan y uno de los referentes más importantes del ex Pro y ahora llamado Juntos por el Cambio, y del diputado nacional por el macrismo Eduardo Cáceres. Ninguno de los referentes atendió el teléfono para evaluar cómo fue la derrota del bloque Juntos por el Cambio en San Juan.

El Gobierno nacional considera que tras la derrota en las elecciones primarias celebradas ayer, la elección general del 27 de octubre "está difícil pero hay que salir a pelearla", de acuerdo al primer análisis que realizó el presidente Mauricio Macri sobre su derrota en las PASO.

El peso argentino se desplomaba el lunes un inusual 24,45% en la primera punta vendedora, a $60 por cada dólar, como reacción al rotundo triunfo opositor en las elecciones primarias, lo que aleja una potencial reelección de Macri, dijeron operadores.