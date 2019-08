Gobierno pidió que la oposición acompañe y garantice la gobernabilidad 

Con un dólar que esta mañana escalaba 32% en los bancos de la City porteña, el salto más grande desde la salida del cepo, Mauricio Macri habló con sus principales colaboradores y pidió bajar un mensaje de calma tras la categórica y sorpresiva derrota por 15 puntos en las primarias de este domingo que volvieron a agitar fantasmas de gobernabilidad en la Casa Rosada.

El propio Presidente había remarcado en reiteradas oportunidades en su conferencia de prensa de ayer que esperaba "responsabilidad" por parte de la oposición frente a las elecciones generales de octubre que tienen a Alberto Fernández a tiro de ganar en primera vuelta.

Este lunes fue el turno de Rogelio Frigerio. "Tenemos la responsabilidad de gobernar hasta el 10 de diciembre. La oposición también tiene la responsabilidad de acompañar y garantizar la gobernabilidad", aseguró el ministro en un breve contacto con Infobae y otros medios cerca del mediodía, recién llegado a Casa Rosada.

Frigerio, que durante todo el domingo monitoreó el escrutinio provisorio y recién pasó por el búnker de Costa Salguero entrada la noche, estuvo durante la mañana en contacto permanente con el Presidente. Y fue, según pudo saber este medio, el encargado de felicitar vía WhatsApp al candidato presidencial del Frente de Todos.

Fue un intercambio cordial que el ex jefe de Gabinete agradeció de inmediato. Fue, según las fuentes, el funcionario de más alto rango que se comunicó con el candidato K para felicitarlo por la victoria. En la conferencia de anoche, el mismísimo Jefe de Estado había remarcado ante una pregunta de este medio, con un lacónico y contundente "no", que no había llamado a Fernández. Tampoco lo hizo esta mañana.

En el Gobierno preocupan los próximos meses antes de las elecciones de octubre. Hay cautela por la gobernabilidad, en especial porque el candidato del Frente de Todos salió esta mañana a cargar sobre la administración de Macri por el futuro de la economía local de estos días. En Casa Rosada quieren compartir esa "responsabilidad". No quieren mostrar debilidad. A más de dos meses de las elecciones.

Ante ese mensaje de la oposición, y la reacción de los mercados, Macri pidió llevar serenidad. Temprano, fueron el ministro Nicolás Dujovne y el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, los primeros en llegar a la sede del gobierno.

"El 47% nos pasó un mensaje muy claro que tenemos que reconocer y comprender. La elección no es la que esperábamos y la reacción de los mercados responde a la incertidumbre política que implica el riesgo de volver al pasado", subrayó Frigerio.

"Nosotros también tenemos que trabajar de acá al 27 de octubre para hacer todo lo posible para dar vuelta la elección", agregó el ministro.

Por la tarde, y tras la reunión de gabinete, Macri dará un mensaje junto al senador Miguel Ángel Pichetto, su compañero de fórmula. Sus palabras irían en el mismo sentido.

