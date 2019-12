El Frente de Todos consiguió quorum, y se esperan más de 20 horas de debate por la megaley

En su primera prueba de fuego como oficialismo, el Frente de Todos logró habilitar la sesión de la Cámara de Diputados con el número justo: 129 presentes. Fue el número que marcó el tablero a las 15.05, cuando el titular del cuerpo, Sergio Massa, declaró abierto el debate.



Tal como se preveía, el Frente de Todos contó con apoyo de los interbloques Federal, presidido por Eduardo “Bali” Bucca; y Unidad Federal para el Desarrollo, encabezado por José Luis Ramón.



Ningún diputado de Juntos por el Cambio estuvo en su banca. Luego de haber dado quórum para la jura de los nuevos diputados, la principal bancada de la oposición se retiró del recinto y cumplió con su promesa de no aportar presencia.



En tanto, Nicolás Del Caño, del PTS en el Frente de Izquierda, estuvo presente en el recinto e incluso estuvo sentado en su banca, pero se paró segundos antes de que Massa declarara abierta la sesión, por lo que no dio quórum.



Una vez que la sesión inició, Del Caño se sentó e ingresó al recinto su par del FIT Romina Del Plá (Partido Obrero). De a poco bajaron, también, los integrantes de Juntos por el Cambio, que habían permanecido en el hemiciclo y en el Salón de Pasos Perdidos.



Inmediatamente después de abrir la sesión, Massa dispuso un minuto de silencio en homenaje al fallecido titular de la AGN Leandro Despouy, momento en el cual Juntos por el Cambio no llegó a estar presente.