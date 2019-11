Cómo perfilan los armados de los gabinetes del Gran San Juan

Tras las presidenciales, se activó el tiempo de descuento para definir los gabinetes de las nuevas gestiones que se inician en la provincia desde el 10 de diciembre. En el Gran San Juan de los cinco intendentes actuales, dos repiten por lo que en las decisiones pesa también la consideración de quiénes de los que ya cumplen funciones serán ratificados en sus cargos. Es el caso del chimbero Fabián Gramajo y el rivadaviense Fabián Martín. En el resto de los casos, los jefes comunales que llegan son del mismo espacio político que los que se van por lo que también está la chance de que se dé continuidad de las mismas caras en algunos cargos, como es el caso del santaluceño Juan José Orrego, el rawsino Rubén García, el capitalino Emilio Baistrocchi y el pocitano Armando Sánchez. Lo cierto es que ninguno da por cerrado el panel de secretarios y directores a poco más de un mes de las asunciones, pero ya hay algunos nombres en danza.

Rivadavia: Oxigenando

El reelecto Fabián Martín anunció que hará algunos cambios “para oxigenar” su segundo mandato en la comuna rivadaviense pero evitó dar detalles y nombres. Algunos funcionarios se van porque fueron electos en otros puestos como Nancy Picón que lidera Acción Social y asumirá como diputada provincial o Juan Córdoba que es secretario de Gobierno y concejal electo (se espera que presida el Concejo Deliberante) pero no se quedará ahí con los cambios, adelantó sin dar nombres.

Chimbas: las mujeres arriba

El intendente Gramajo dijo que el gabinete a estrenar en diciembre en realidad no tendrá muchos cambios. No obstante hay funcionarios que se irán a concejales como la secretaria de Gobierno Noelia Tortarolo, el director de la zona Oeste Gustavo Neyra e Ivana Cortez que trabaja en una dirección. Por Neyra y Cortez irán dos reemplazantes mujeres, en el lugar de Tortarolo no se define aún.

“Lo que caracteriza a esta gestión que viene es la gran presencia de mujeres en funciones importantes. En el Concejo habrá 5 mujeres de 10 concejales en total y en el Ejecutivo también habrá muchas”, apuntó.

Gramajo dijo que está estudiando también hacer cambios en el organigrama que hoy se compone de 4 secretarías. Analizó que tiene cargos políticos ocupados con gente de planta permanente y que eso implica que tienen recurso asignado y eso ahorra de designar gente nueva.

El intendente aseguró que ratificará como secretaria de Acción Social a Mónica Ramos y en Hacienda sigue Fabián Acosta. Mientras que Obras y Servicios será dividido en dos secretarías, con Alberto Herrera ratificado como secretario de Obras y el actual director de Servicios Gabriel Bordón que será ascendido a secretario. Dijo que quiere jerarquizar Serfvicios porque tienen mucha obra pública y hay que mantenerla. También ratificó a la asesora legal Natacha Garay y Romina Castro en Recursos Humanos, Eliana Cabello en Empleo, Daniel López en el área de Discapacidad, además de Agostina Testa en Prensa.

Capital: todos nuevos

Si bien Emilio Baistrocchi es del PJ al igual que el actual intendente Franco Aranda, los equipos de ambos quedaron bien diferenciados en las internas donde se consagró el actual ministro de Gobierno, ahora electo intendente. Si bien Baistrocchi sólo dijo que no tiene nada definido y que prevé contar con 5 secretarios y un coordinador de gabinete. Ya hay tres nombres que suenan fuerte, que son los que ha designado el electo para encarar la transición con los equipos de Aranda. Se trata de Horario Lucero, Sebastián Pacheco y Javier Rodríguez, que irían a Gobierno, Hacienda y Servicios respectivamente. Según fuentes cercanas a Baistrocchi es muy probable que estas tres personas estén en el gabinete.

Santa Lucia: con libertad

El intendente electo Juan José Orrego recibirá el poder de las manos de su hermano Marcelo y dijo que el actual jefe comunal lo dejó en total libertad de elegir a quien crea conveniente y de hacer todos los cambios que necesite. Juan José aseguró que está analizando cambiar todos menos uno, pero no quiso dar más detalles sobre nombres porque no lo tiene definido. Actualmente hay secretarios de Obras, de Servicios, de Acción Social, de Educación y de Hacienda. Aseguró que dejará la estructura tal cual está ahora respecto de los cargos principales, pero que pondrá nuevos funcionarios que pertenecen al equipo de campaña. Quizá haga desdoblamientos de áreas a nivel de direcciones. Apuntó que habrá mujeres en el equipo de colaboradores.

Rawson: algunos se quedan

Rubén García es actualmente secretario de Obras rawsino y asumirá como intendente por lo que ese lugar tendrá que tener reemplazo. Dijo que los tiene definidos a sus colaboradores, pero tiene que respetar la gestión de Juan Carlos Gioja por lo que no quiere dar nombres. Sobre fines de noviembre los difundirá. “Un porcentaje importante se queda pero habrá una rotación”, aseguró.

Hoy hay 8 secretarías que se mantendrán y prevé elevar nivel de áreas de segunda y tercera línea, como actuales coordinaciones llevarlas a direcciones. Prometió muchas mujeres entre los colaboradores y gente joven y recordó que en Rawson hay importantes cuadros de dirigentes que están capacitados. “El gabinete mío es decisión mía”, dijo sobre si lo consultó con Gioja.

Pocito: al menos 3 se van

En Pocito, el entrante Armando Sánchez no ha dado a conocer nombres y si renovará confianza en los funcionarios del intendente Fabián Aballay que fue electo diputado departamental. Fuentes calificadas dijeron que el ministro planea sí o sí hacer cambios en Hacienda, Gobierno y Obras, mientras que en direcciones y otras segundas líneas se conservarían los actuales funcionarios.