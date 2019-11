Las curiosidades de la sesión preparatoria de los nuevos legisladores de San Juan

Llegaron algunos con familia, otros con colaboradores y dirigentes de su espacio político y otros solos. Con asistencia casi perfecta (sólo faltó Alberto Hensel), los legisladores electos participaron este viernes de la sesión preparatoria que los sienta por primera vez en la banca a quienes asumirán el nuevo período en la casa de las leyes.

-Reincidentes

Entre los diputados electos hay varios reelectos, como los justicialistas Eduardo Cabello, Leonardo Gioja, Federico Hensel, Rodolfo Jalife, Muro Marinero y Graciela Seva; los bloquistas Edgardo Sancassani y Andrés Chanampa; y los opositores Sergio Miodowsky y Gustavo Usín. Todos ellos estuvieron el jueves hasta altas horas porque tuvieron dos sesiones, la última ordinaria que fue maratónica y a continuación una sesión especial para tratar un solo tema, lo que los tuvo varias horas más que las de costumbre en la sesión.

-Caciques

Entre los nuevos diputados hay actuales intendentes como el albardonero Juan Carlos Abarca, Juan Carlos Gioja y Fabián Aballay, además de otros dirigentes de peso como el ex titular de Deportes y miembro de Luz y Fuerza Juan José Chica y el actual ministro de Minería Alberto Hensel. Este último fue el único electo que no estuvo en la sesión de este viernes.

-Confundido

La sesión preparatoria transcurrió con pasajes de humor. Uno de los momentos que generó risas fue cuando el presidente de la Cámara, Marcelo Lima, confundió a Juan Carlos Abarca con el pocitano y le llamó al micrófono Juan Carlos Aballay.

-Desactualizado

Los legisladores electos tuvieron que votar por algunas cuestiones de forma y al primer llamado el albardonero Abarca levantó la mano, olvidando que hace unos años los legisladores votan con un botón. Al parecer, el cegetista Eduardo Cabello notó el error y se lo marcó con una sonrisa.

-Apellidos

En la nueva Cámara hay dos Gioja: Leonardo y Juan Carlos que son sobrino y tío. Y dos Hensel: Federico y Alberto, también sobrino y tío . No obstante, este último no asumiría para seguir al frente de Minería nacional o provincial. También hay tres Quiroga: Carlos, Horacio y Marcela, pero no son parientes.

-Presente

El ex candidato a gobernador por San Juan Primero, Martín Turcumán, fue a acompañar a los dos legisladores que entraron por su espacio político y fue uno de los primeros en llegar junto a algunos colaboradores.

-Tierna

Florencia Peñaloza fue acompañada por familiares, entre ellos su pequeña hija Lola, de 2 años, a quien tuvo a upa hasta momentos antes de empezar la sesión.

-Nostalgia

La actual diputada Marcela Monti estuvo presenciando la ceremonia sentada en primera fila. Las 6 legisladoras la querían incluir en una foto de las mujeres diputadas pero ella dijo que no corresponde. A la pocitana la cuentan porque es la reemplazante de Aballay, que se irá de ministro de Uñac, y ella volverá a ser legisladora en la próxima gestión pero ese paso todavía no se da.