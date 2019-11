La puja por los bloques legislativos en San Juan está a full

De los 36 nuevos diputados, hay tres bloques diferenciados: los 25 que entraron por el Frente Todos (con Sergio Uñac para gobernador), los 9 que entraron con el Frente Con Vos con (Marcelo Orrego) y los 2 que entraron con el Frente San Juan Primero (con Martín Turcumán). Pero al interior de esos grupos hay movidas a full para conformar bloques diferenciados, lo que implica tener una estructura propia de cargos (secretario y director) además de pelear espacios de poder en organismos constitucionales como el IPEEM y el Tribunal de Cuentas.

En la sesión preparatoria de este viernes, los legisladores electos hablaron de sus aspiraciones, pero aún no tienen confirmaciones ya que deben elevar el pedido a Presidencia y que esta se los conceda, dado que las estructuras de bloque conllevan presupuesto.

El Frente Todos será mayoritario pero cuenta con diputados que entraron por otros partidos socios al PJ. El caso emblema es el de los bloquistas que quieren mantener, como en la Cámara actual, el bloque propio, conformado por Edgardo Sancassani, Andrés Chanampa y Mauro Marinero, con el segundo de presidente. El primero dijo que ya pidieron eso por nota y que también reclaman ser la segunda minoría en la Cámara, como ahora, y por ende que les corresponden los cargos en el IPEEM (Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras) y en el Tribunal de Cuentas. En el mismo armado, como socios de los justicialistas también están Horacio Quiroga del Frente Grande y Florencia Peñaloza de Convicción Federal que podrían pedir trato unipersonal.

Los del Frente Con Vos también cuentan con legisladores que no son orreguistas. Están Enzo Cornejo del PRO, Gustavo Usín de Actuar y Miguel Ángel Sánchez que representa a San Martín. Los dos primeros dijeron que solicitarán estructura de bloque unipersonal, y el tercero no lo descarta aunque Sergio Miodowsky que presidirá el bloque de segunda minoría, de los orreguistas, lo cuenta en sus filas. Algunas fuentes legislativas dijeron que Usín no descarta juntarse con Cornejo y Sánchez para sumar tres y disputarles la Segunda Minoría a los bloquistas, pero Chanampa la desacreditó indicando que esa movida no pueden hacerla porque no son del mismo partido. En este espacio opositor, si se dan los bloques unipersonales, jugarán como interbloque para las votaciones, anticiparon.

Entre los de Turcumán no habría discusión por ahora, aunque se habló en un primer momento de que podrían ir por separado Andrés Mallea y Enrique Montaño, pero este último dijo este viernes que trabajarán en un solo bloque y que Turcumán será el director o secretario.