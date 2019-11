Mirá cómo será la fiesta de asunción de Alberto Fernández el 10 de diciembre

A sólo pocas horas de que el propio presidente electo lo confirmara públicamente, trascendieron detalles de cómo será la "fiesta popular en Plaza de Mayo" que el Frente de Todos prepara para la asunción de Alberto Fernández el 10 de diciembre, que empezará a las dos de la tarde, se extenderá durante varias horas y tendrá sorpresas en cuanto a las bandas musicales que animarán el evento.



Según contó una fuente del espacio que será oficialista a partir de ese día a Página 12, el paso a paso completo que recorrerá la actividad de Fernández ese día antes de ir a Casa Rosada será: "Alberto va a ir desde su casa en su auto particular hasta el Congreso, allí se realizará la jura y entrega de los atributos que hará Mauricio Macri y después va a dar su discurso".



Además del festival, en el que tocarán distintas bandas, una instalación audiovisual montada sobre Avenida de Mayo recibirá al presidente electo cuando éste pase por allí en auto desde el Congreso para dirigirse a Casa Rosada y continuar la ceremonia.



El festejo en las inmediaciones de Casa Rosada, según el mandatario electo, será “desde las dos de la tarde en adelante y se extenderá por varias horas”.



Un dato que es gesto de diálogo antigrieta a la vez que significa una novedad respecto de las celebraciones que en este sentido hizo el peronismo en los últimos años tiene que ver con las agrupaciones musicales que animarán la ceremonia en la Plaza. “Va a haber un festival con bandas que todavía no están confirmadas, pero lo seguro es que habrá un espíritu de apertura ratificando que el 10 de diciembre será una fiesta de la democracia y que siempre es importante festejar la asunción de un presidente. Vamos a salir del esquema más clásico y no solo tocarán bandas afines”, revelaron en P12.



El día del festejo “va a haber un escenario de unos 40 metros frente a Casa Rosada” y “en ese lugar está previsto que, después de la jura del gabinete, suban Cristina (Fernández) y Alberto y puedan hablarle a la gente desde allí”. Eso descarta la posibilidad de que hablen desde el balcón de Casa Rosada, como habían afirmado algunos medios, y como hizo el propio Macri hace cuatro años, bailando la música de Gilda en la voz de Gabriela Michetti.



El festival, que comenzará a las 14, “en un momento va a ser simultáneo con la jura de Ministros pero va a haber pantallas gigantes”, aseguraron desde el equipo Fernández y también indicaron que la jura del nuevo Gabinete se realizará en el Museo del Bicentenario, ex Aduana de Taylor​, cerca de las 17.



"Alberto se trasladará desde el Congreso a Casa Rosada por Avenida de Mayo donde habrá montada una importante instalación audiovisual que lo acompañará en su recorrido”, precisaron, y agregaron que "al llegar a Casa Rosada está previsto que en el Salón Blanco realice el saludo protocolar a presidentes, vicepresidentes e invitados especiales”.



Respecto de los posibles asistentes internacionales y si estaría el ex presidente brasilero Luiz Inácio Da Silva, en esta oportunidad no hubo respuesta desde el Frente de Todos, bajo el argumento de que aún no estaba confirmada la lista de invitados. Tampoco aclaró si la noche del nueve de diciembre tendrá lugar una cena entre el mandatario entrante y el saliente, Macri.



En cambio, informó que “Cristina va a ser quien introduzca a Alberto al juramento. Lo va a presentar y después el que dice la frase del juramento será él”. Respecto a este tema hubo debates pero el integrante del equipo de Fernández aclaró que “tienen todos en la cabeza la jura de Ministros donde es el presidente el que dice: ‘¿jura por Dios y la Patria?’ y el ministro dice ‘sí, juro’, pero en el caso presidencial es diferente y ya está confirmada que la que lo introducirá al juramento será la futura vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner que para ese momento ya habrá asumido su cargo”.