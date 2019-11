García Nieto habló sobre su posible cargo de defensor del Pueblo e hizo un chiste ¿qué dijo?

“A partir del 10 de diciembre vamos a trabajar desde donde nos toque tratando de aportar nuestro granito de arena para lo que nos interesa, que es que a San Juan le vaya cada vez mejor. ¿Dónde va a ser esa función? bueno si quieren le preguntemos al Chiqui Tapia, todo le preguntemos”, dijo este jueves el diputado rawsino Pablo García Nieto, en declaraciones a radio AM 1020, consultado sobre su futuro político y cuando su nombre suena para ser defensor del Pueblo.

El legislador apeló al humor para referirse a su eventual nominación y repreguntado sobre qué diría el presidente de la AFA, respondió “diría primero que venga a jugar de 10 con Messi y después puede ser una estrella”. Agregó ya en tono más serio que “tiempo al tiempo, sería un honor para mí”. E indicó que “pero eso también es una iniciativa del Poder Legislativo de proponer y de designar. Por eso hoy hacemos lo más importante que es cambiar la ley para que el cargo sea periódico”.

García Nieto, como jefe del bloque PJ en Diputados, estuvo en la reunión de gabinete ampliada que realizó el miércoles último Sergio Uña con sus colaboradores más directos. “Fue muy generoso elgobernador en cuanto al agradecimiento que hizo al vicegobernador por el rol de Marecelo Lima en estos cuatro años y esa generosidad fue extendida al presidente de bloque y a los diputados, por haber podido acompañar todas las iniciativas y diseño de las políticas públicas. Nosotros agradecemos la consideración que ha tenido el gobernador”.

El rawsino no tiene cargo electivo para el próximo periodo, ya que fue a internas en Rawson para convertirse en intendente y perdió frente al candidato giojista Rubén García. Consultado en la entrevista radial específicamente sobre la Defensoría del Pueblo, el diputado analizó que “a mí me gusta aceptar desafíos. Cuando asumí como diputado el entonces gobernador Gioja me ofreció ser presidente de bloque y yo recién me iniciaba en lo provincial. A todo hay que ponerle ganas y estudio, no creérselas nunca, y aprender de los demás, así me tomaré cualquier desafío. Si mañana o dentro de 2 años me toca un nuevo desafio, bienvenido sea”.