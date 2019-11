Cómo piensan sobre temas espinosos los dos nuevos cortistas sanjuaninos

A pocas horas de ser designados por los diputados como nuevos ministros de la Corte de Justicia de San Juan, los jueces Juan José Victoria y Daniel Olivares Yapur respondieron, en un mano a mano con Tiempo de San Juan, sobre temas candentes de la Justicia sanjuanina. Mirá lo que dijeron.

¿Del 1 al 10 cómo califica la Justicia sanjuanina?

VICTORIA: L e pondría un siete porque quedan bastantes cosas por hacer y se están haciendo muchas de ellas. La veo en claro ascenso.

OLIVARES YAPUR: La verdad que me hace una pregunta sorprendente. Yo no me siento en la idea de calificarla a la Justicia. Nosotros en la justicia hacemos un esfuerzo muy grande por tratar de darle una respuesta oportuna y eficaz a la sociedad. La mayoría de los jueces trabajamos fuertemente para eso, pero es cierto que hace muchos años tenemos una deficiencia grande en infraestructura que por suerte viene hace un tiempo cambiando. La Corte en los últimos tiempos no se está en el punto óptimo sino que será cuando esté en funcionamiento la Ciudad Judicial, vamos a trabajar fuertemente en ello pero tampoco desconozco la problemática que tiene la Justicia ahora.

¿Qué cambios cree que deben hacerse en el corto plazo en tribunales?

VICTORIA: Son dos cosas atender. Mucho lo jurisdiccional y acelerar o intentar de resolver el tema del edificio que creo que es lo que obstaculiza a un buen servicio, por el tema de los tiempos, por eso creo que la Ciudad Judicial es una clara necesidad. Cuando hablo de jurisdiccionalidad hablo de las sentencias de la Corte. Naturalmente no conozco internamente cómo es el movimiento, pero creo que hay que tratar de aportar algo para que las sentencias sean más cortas el tiempo y lleguen a la gente en el tiempo que deben llegar y no tardíamente. Es conocido que la justicia que llega tarde no es justicia.

OLIVARES YAPUR: Algunos son de carácter sistémico estructurales y otros pasan por la necesidad de modificar la legislación. Entonces hemos visto los jueces en general con buen agrado que la Corte, con su nueva composición, haya tomado lo que el ejercicio que la Constitución le permite de la iniciativa legislativa, que haya puesto equipos a trabajar y envíe a Diputados diversos proyectos de ley tendientes a que se modifiquen las normas a favor de la sociedad para mejorar el servicio de la Justicia.

¿Cuáles cree que son los principales desafíos para la lucha contra el crimen en San Juan?

VICTORIA: Por un lado de la prevención. Y creo que, no ha pasado en otras provincias, que el sistema de flagrancia es una muy buena iniciativa que ya está en funcionamiento en San Juan y va a disminuir mucho el crimen. También creo que ahora con la modificación del Código Procesal Penal y la instalación del sistema acusatorio, que es lo que viene, también se va a contribuir muchísimo a que baje la delincuencia. Por otro lado, más allá que hay que apoyar las ideas y hacer a San Juan una ciudad segura, creo en la prevención y creo que se viene trabajando en el Ejecutivo bastante en eso. La Policía ha hecho un cambio radical en el transcurso de estos últimos años y debe seguir trabajando en eso. La delincuencia no se soluciona con castigos, porque cuando se castiga el delincuente ya robo o mató. Entonces lo que hay que tratar es de prevenir, lo que es un trabajo en conjunto de los tres poderes.

OLIVARES YAPUR: Todavía no voy a hablar de políticas de Estado del Poder Judicial porque los jueces tenemos que tener como requisitos necesarios dos atributos, que son la prudencia y la templanza. Yo no puedo hablar de políticas de Estado del Poder Judicial sin haber asumido aún y haber tenido las reuniones del cuerpo colegiado, porque la Corte tiene cinco miembros y se toman decisiones que, desde mi óptica, deber ser consensuadas. Sería una falta de respeto hablar sin haber tenido las reuniones concernientes y sobre temas que me tengo que imponer y ver desde adentro.

¿Está de acuerdo o no con la baja de la edad de imputabilidad de los menores?

VICTORIA: Yo estoy bastante de acuerdo con la baja de la edad de imputabilidad de los menores. Es un tema muy profundo, pero estoy de acuerdo con que se baje. Como se baja la edad para que vote, como se hace para que obtenga el carnet de conductor, ¿por qué no para esto?

OLIVARES YAPUR: Dije que no iba a hablar sobre políticas de Estado del Poder Judicial. A mis opiniones cuesta deslindarlas de las opiniones como ministro de la Corte. Por una cuestión de prudencia no voy a opinar y menos en una materia donde tenga probablemente que resolver.

¿Está a favor o en contra del aborto?

VICTORIA: Estoy a favor de la vida. Más allá de que en el caso de que salga la ley, cada uno es libre de su propio cuerpo, pero mi convicción es que estoy a favor de la vida. No soy muy religioso, creo mucho en Dios pero no soy muy practicante, sí creo mucho en Dios y me aferro a esa fe.

OLIVARES YAPUR: Tengo una idea por supuesto, no soy penalista pero la tengo. Pero son cuestiones puntuales que pueden formar parte de las políticas de Estado del Poder Judicial y sobre eso, hasta no asumir, no me parece prudente opinar. No es que no vaya a responderlo, en su momento lo haré.

¿Qué cree que personalmente le aportará a la Corte?

VICTORIA: Yo le voy a aportar a la Corte lo que he hecho toda mi vida. Tengo 25 años de profesión, 7 de camarista y en mi sala, en mi juzgado, entró un expediente y en no más de 15 días está obteniendo el fallo. Yo pretendo de la Corte algo parecido, sé que son trámites distintos que llevan otro mecanismo, que es un poco más lento. Pero nada es inmodificable y se pueden aportar muchas cosas. Creo mucho en el material humano, creo más allá de la inteligencia artificial y todo lo que se viene con las computadoras que resuelven solas y estoy a favor de esos cambios, pero de lo que a veces no se escucha es del material humano que hay en tribunales. En general es muy bueno y hace falta palmearlo, mimarlo, para que se trabaje un poco más a conciencia. Dedicarle lo que hay que dedicarle para que el servicio de Justicia funcione, que desde el ministro de la Corte hasta el último ordenanza entendamos que somos empleados públicos y nos debemos a la sociedad, cada uno debe honrar el cargo que tiene con mucho trabajo.