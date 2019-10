Liberaron al ex jefe de Qubracho, Fernando Esteche, implicado en el pacto con Irán

El Tribunal Oral Federal 8 aceptó un pedido de excarcelación de la defensa de Fernando Esteche, preso desde diciembre de 2017. Fuentes judiciales revelaron a Infobae que se le fijó una caución real (fianza) de 400 mil pesos

A dos meses de que se cumplan los dos años de prisión preventiva y teniendo en cuenta que aún no hay fecha de juicio, el TOF hizo lugar a un pedido de libertad si paga la fianza establecida, añadieron las fuentes.

El 7 de diciembre de 2017, el juez Claudio Bonadio ordenó las detenciones de un grupo de personas por los delitos de traición a la Patria y encubrimiento agravado en el atentado a la AMIA, por el Pacto con Irán, en un nuevo impulso que se le había dado a la denuncia del fiscal fallecido Alberto Nisman. La prisión preventiva incluyó a la ex presidenta Cristina Kirchner, quien no fue arrestada por sus fueros. Sí, en cambio, fueron presos el ex canciller Hector Timerman (con arresto domiciliario por razones de salud), el ex secretario Legal y Técnico Carlos Zannini, el piquetero Luis D’Elía y el ex titular de Quebracho Fernando Esteche. La Cámara Federal confirmó los procesamientos, pero no por traición a la Patria. El caso pasó rapidamente al Tribunal Oral, en donde las defensas pidieron excarcelaciones. D’Elia y Zannini quedaron liberados el 24 de marzo de 2018, pero esa libertad no llegó para Esteche porque ya tenía condenas previas (por daños y utilización de explosivos).

Sin embargo, a punto de cumplirse dos años de esa detención, Esteche insistió con un nuevo pedido de excarcelación. La defensa a cargo de Fernando Burlando planteó que no existen razones concretas y objetivas para presumir que su asistido se vaya a fugar o afectar la investigación. “Esteche jamás se sustrajo del accionar de la justicia”, dijo.

El fiscal Marcelo Colombo dictaminó a favor, pero reclamó una fianza no menor a 400 mil pesos. Es que lo unico que varió entre las anteriores presentaciones y esta es el tiempo que hace que Esteche está preso. También se ponderó los distintos cursos que viene haciendo el ex dirigente desde que está preso, “ante la posible aplicación del estímulo educativo”.

Los jueces María Gabriela López Iñiguez, José Michilini y Daniel Obligado analizaron que "la razón fundamental por la que en todo este tiempo se mantuvo la medida cautelar (detención) que pesa sobre Esteche ha sido la existencia del riesgo de verse frustrada la celebración de dicho acto y la posibilidad de que la prueba que pueda producirse en ese marco, se vea seriamente afectada a partir de la liberación del nombrado ".

“Sin embargo, faltando casi dos meses para que se cumpla el plazo legal establecido en el articulo 1 de la ley 24390, como plazo razonable de duración de un proceso penal con personas privadas de la libertad y no vislumbrándose que antes de ese tiempo puede llevarse a cabo el debate oral y publico en estas actuaciones, sobre todo si se tiene en cuenta que se trata de un proceso de gran envergadura, la decisión denegatoria que viene sosteniendo el tribunal debe ser revisada”, sostuvieron en el fallo al que accedió Infobae.

En ese sentido, el TOF dijo que “dado el tiempo transcurrido, la imposibilidad material de celebrarse en lo inmediato el debate no puede sopear sobre la situación del imputado Esteche, es por ello que corresponde hacer lugar lugar a la excarcelación, pero sujetando la libertad del nombrado” a la fianza de 400 mil pesos, se añadió.