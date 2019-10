Qué dijeron Pichetto y Frigerio sobre las deudas de Nación a San Juan

Deudas de Nación a San Juan por obras viales y por programas nacionales -como las diálisis y las vacunas-. Estos dos temas vienen preocupando desde hace meses a la gestión del gobernador Sergio Uñac. Por esta razón, Fiscalía de Estado inició tres demandas a Vialidad por más de $5.000 millones de pesos. En cuanto a la quita de financiamiento a la salud, no hubo litigio pero hubo llamados y presentaciones formales de la ministra de Salud, Alejandra Venerando. Sobre el tema, Tiempo de San Juan pudo dialogar con el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto y con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Ambos se refirieron al tema deudas.

Frigerio fue más diplomático para responder ante la pregunta de este medio. Interpretó como un retroceso institucional el inicio de los litigios y dijo que le sorprendió que le sorprendió que las provincias no hayan avanzando en la Justicia también cuando se produjo la quita del 15% de coparticipación. "Durante los primeros años de nuestro mandato, logramos bajar la judicialización entre los distintos niveles de gobierno, esto es un pequeño retroceso ante ese avance. No se si me sorprendió -la decisión de iniciar juicios-, sí me sorprendió que muchas provincias por miles y miles de millones de pesos resignificaban la quita del 15% de copartipación y no fueron a la Justicia y hoy por algo que representa menos del 1% del ingreso de las provincias si fueron", indicó luego de que las provincias presentaran una demanda conjunta por la merma del ingreso de recursos nacionales a las arcas locales tras la quita del IVA.

El senador Pichetto fue más duro. Dijo que las provincias culpan a Macri de todo lo malo que les sucede y sobre las deudas, dijo que los estados provinciales se tienen que hacer cargo. "Los recursos federales se aumentaron a todos, si hay algún tema pendiente de Vialidad se pueden acercar posiciones, pero la coparticipación llega puntualmente. La salud es una obligación del estado provincial, no esquiven las responsabilidades. Si alguna vez faltó una remesa de recursos para las vacunas, el estado provincial tiene la plata para ir a comprarlas, que se hagan cargo. Todo lo malo que ocurre en la provincia la culpa la tiene Macri y todo lo bueno, aprovechan las obras financiadas por el gobierno nacional para poner carteles", aseguró.

Túnel de Agua Negra

El Ministro del Interior se refirió a las demoras para la licitación de la construcción del Túnel de Agua Negra, luego de que denunciaran que hay demoras de ambos gobiernos, que no priorizaron las obras. "El Túnel es binacional, requiere del apoyo de los dos países y del financiamiento del BID, hemos planteado con mucha claridad, no vamos nunca a obstruir para que este proyecto avance, sabemos la importancia que tiene para la provincia y para el país, no vamos a ser más que facilitadores", opinó.