El Gobierno le respondió al Colegio Médico sobre el salvataje ¿qué dijo?

En medio del reclamo del Colegio Médico para obtener un salvataje gubernamental al declararse en crisis financiera, el gobernador Sergio Uñac les respondió con una negativa.

La institución, que es prestadora de la Obra Social Provincia, asegura que si no llega un subsidio o logra que el Estado se haga cargo de parte de sus empleados, peligra el servicio en los dos centros sanitarios que manejan (Hospital Privado y Cimyn) que concentran el 60% de las camas del sector privado y los puestos de trabajo.

Hoy, en rueda de prensa, el gobernador adelantó qué medidas tomará el Gobierno al respecto. “Nosotros vamos a sacar una análisis de lo que paga la OSP y de lo que pagan las privadas para poder mostrar que en definitiva estamos muy bien o por lo menos bien respecto de lo que pagan los demás”.

Además, el gobernador analizó que “si el Colegio Médico tiene un desequilibrio financiero podemos escuchar pero no podemos atenderlo, porque no debe ser la única institución que tiene este tipo de desequilibrio. Deberán ellos hacer los ajustes internos que sean necesarios. Algún ajuste deberán hacer porque nosotros no podemos ni por vía de subsidios ni por vía de reconocimiento de mayores costos en las prestaciones médicas, atender esta situación”.