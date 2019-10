Alberto y su gusto especial por una gaseosa de pomelo

Al candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, estuvo en San Juan. Aunque no hizo mucho calor, la gaseosa preferida de Alberto no faltó en los actos en los que estuvo presente. Se trata de la gaseosa de pomelo Schweppes, una bebida que calma la sed, no muy dulce y que se vende en algunos kioscos y en todos los supermercados.

Schweppes es una marca internacional de bebidas que pertenece al grupo Schweppes Suntory. El nombre proviene de Jacob Schweppe, un joyero alemán del siglo XVIII, que creó el primer proceso industrial para producir agua mineral “artificial”. Su actual eslogan es: “Schweppes, separando hombres de niños desde 1783”.