Videos: así le robaron la cartera a una joven sanjuanina en un conocido súper del centro

Una joven sanjuanina fue víctima de ladrones en un reconocido súper ubicado en la esquina de Avenida Libertador y General Acha , corazón del microcentro de la provincia. Antes de hacer las compras dejó su bolso en un casillero, cuando terminó fue por él y éste ya no estaba, el o los ladrones se lo habían robado . Pudo acceder a las cámaras de seguridad del mercado y compartió los videos para mostrar el actuar de los ladrones.

Según la damnificada bajo el nombre, Flor Díaz, este robo ocurrió el sábado por la mañana. “Hoy (por el sábado) en la mañana, a las 11 horas me robaron la mochila en Carrefour (Libertador y General Acha) con mis pertenencias y documentación importante, también efectivo. Estás personas que se ven en los vídeos son las que se lo llevaron”.

En las imágenes se puede ver como unas mujeres abren el casillero. Después en el otro se ve a un hombre abriendo el locker y sacando la mochila. “La mujer y la niña vieron la mochila y al perecer se llevaron la llave del locker, luego volvió un hombre con la llave directo a abrir el casillero y llevarse la mochila. Lo que más me importa es la documentación (en realidad todo lo que había era importante), el efectivo también porque no era poco, pero sé que eso no lo van a devolver. La documentación se encuentra a nombre de FLORENCIA MALENA DIAZ.”, expresó.

Mirá los videos:

https://twitter.com/tiempodesanjuan/status/1632690820590518272 Video 1 del robo en el Carrefour del centro sanjuanino pic.twitter.com/YARYGLpKBS — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) March 6, 2023

https://twitter.com/tiempodesanjuan/status/1632690953323528192 Video 2 del robo en el Carrefour del centro sanjuanino pic.twitter.com/AiTXP0qKIy — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) March 6, 2023

Publicación de la víctima: