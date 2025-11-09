domingo 9 de noviembre 2025

Siniestro vial

Video: fortísima colisión en Santa Lucía, con un reconocido empresario involucrado

El choque se registró durante la tarde de este domingo, cerca de la esquina de calle Roque Sáenz Peña y Colón. El empresario no podía bajar del vehículo. No se registraron heridos de gravedad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
choque santa lucia camioneta Huguito De Bernardo empresario sanjuanino

La tarde de este domingo se vio sacudida por un fuerte accidente en Santa Lucía. El siniestro ocurrió en las inmediaciones de calles Roque Sáenz Peña y Colón, donde una camioneta Toyota negra y un Fiat Uno verde protagonizaron una violenta colisión que generó gran movimiento en la zona.

De acuerdo a lo que trascendió, el conductor de la camioneta sería el reconocido empresario sanjuanino conocido como “Huguito” De Bernardo. Según testigos, el hombre no pudo descender del vehículo durante varios minutos después del impacto, lo que llamó la atención de los presentes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1987661443928576160&partner=&hide_thread=false

Según indicó el periodista Oscar Daniel Olmedo, De Bernardo viajaba a alta velocidad por calle Roque Sáenz Peña, cuando embistió al auto que estaba estacionado. El coche era ocupado por una pareja, quien estaba con un bebé y minutos antes había bajada del rodado.

Afortunadamente, hasta el momento no se reportaron heridos de gravedad como consecuencia del choque. En el lugar trabajó personal del D-7 de la Policía de San Juan, quienes intervinieron para ordenar el tránsito y realizar las pericias correspondientes.

Temas
