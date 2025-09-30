martes 30 de septiembre 2025

Fraude virtual

Una pareja sanjuanina fue estafada en $10.000.000 cuando intentó vender un horno

La víctima fue un matrimonio de Capital que ofrecía el artefacto por Marketplace. Apareció un supuesto cliente y, sin que se dieran cuenta, los estafó.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Lo que pretendía ser la forma más rápida y fácil de vender un horno a través de una plataforma de internet terminó siendo una gran estafa para una pareja de sanjuaninos. Es que los embaucaron en 10.000.000 de pesos. Sucede que apareció un supuesto comprador, quien mediante engaños les sacó datos personales y después les vació la cuenta bancaria y sacó préstamos a su nombre.

El caso de estafa se dio en una casa de la calle Reconquista en Capital. Fue este lunes 29 de septiembre por la noche y los que cayeron en la trampa fueron un señor de apellido Bossi y su esposa, precisaron fuentes policiales. Ambos realizaron la denuncia en la Brigada de Investigaciones de la Central de Policía de San Juan.

La pareja detalló que, a través de Marketplace, pusieron a la venta un horno a gas, y el lunes en la siesta recibieron el mensaje de un interesado en comprarles el artefacto. Llegaron a un acuerdo y el desconocido les dijo que haría la transferencia. Minutos más tarde, esa misma persona se comunicó y les comentó que se había equivocado: en vez de mandarles 35.000 pesos, les transfirió 3.500.000 pesos.

Con la excusa de que había puesto unos ceros de más, les dijo que debían enmendar el error y que pronto se comunicarían de su banco para realizar la operación de devolución del dinero. Efectivamente, minutos más tarde recibieron otro llamado de un supuesto agente bancario, quien les fue dando indicaciones para operar en su cuenta.

Lo que no sabía la pareja era que estaban frente a un estafador, que les sacó los datos de su home banking y de esa manera entraron a su cuenta. Fue así que los delincuentes cibernéticos les vaciaron sus cajas de ahorro y hasta obtuvieron préstamos a nombre de la pareja, explicaron. En total, se apoderaron de 10.000.000 de pesos que fueron transferidos a cuentas desconocidas, revelaron fuentes policiales.

Temas
