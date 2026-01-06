martes 6 de enero 2026

Siniestro vial

Una maniobra imprudente terminó en un violento choque en Caucete

El accidente ocurrió este martes por la tarde y dejó como saldo a un hombre y una mujer internados en el Hospital Rawson.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un siniestro vial ocurrido este martes por la tarde en el departamento Caucete dejó como saldo a dos personas heridas que debieron ser trasladadas de urgencia al Hospital Rawson. Se trata de un hombre y una mujer que se movilizaban en una motocicleta y fueron impactados por un automóvil marca Volkswagen.

Según trascendió, el hecho se registró en la intersección de avenida de los Ríos y calle Córdoba. En ese punto, el conductor del vehículo de mayor porte habría intentado realizar una maniobra de giro, sin advertir que la moto continuaba su marcha de frente, lo que provocó la colisión.

Como consecuencia del choque, la mujer sufrió una profunda herida en una de sus piernas, mientras que el hombre presentó lesiones de menor consideración. Ambos fueron asistidos en el lugar y luego derivados al nosocomio capitalino para una mejor atención médica.

En tanto, el automovilista resultó ileso y permaneció en el sitio, colaborando con las personas afectadas tras el accidente. Personal de la Comisaría 9ª trabajó en la zona y llevó adelante las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades del caso.

