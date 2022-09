Una joven sanjuanina fue abusada en un micro, pero sacó foto al pervertido y lo hizo meter preso

La víctima, de 22 años, relató que el sábado último alrededor de las 16 tomó el colectivo de la Línea A interno 39 en la zona de Rivadavia con destino al centro capitalino. A la altura de avenida Libertador y calle Fray Justo Santa María de Oro subió un joven que se sentó al lado de la joven y que empezó a manosearla.

“Ella se paralizó. Después empezó a gritar: ‘me están manoseando, ayúdenme” y se lo sacó de encima. Pero ni el chofer ni los pasajeros hicieron nada. El hombre se le reía y se paró en el pasillo. Ahí, mi hija pudo fotografiarlo. Pero nadie hacía nada. Y el colectivero siguió de viaje hasta que antes de calle Las Heras, frente a la Legislatura, el pervertido sexual bajó del colectivo y escapó”, relató la madre de la joven.

"Estamos con pánico porque nos amenazaron. Pero mi hija está más aterrada. No puede dormir y sufre pesadillas. El daño fue tremendo. Otra cosa, no sabemos a cuántas chicas hizo lo mismo", relató la madre.

La joven, totalmente shockeada, logró descender más adelante y llamó a su familia para contarle que había sido abusada sexualmente arriba del micro. Al rato llegaron sus papás y juntos concurrieron a la sede del CAVIG a realizar la denuncia penal por el ataque del desconocido. También aportó la foto del individuo.

La familia no se conformó con eso. La chica y su madre hicieron público el caso a través de las redes sociales y subieron la foto del presunto abusador sexual. También pidieron ayuda a la gente, incluso ofrecieron recompensa, para ver si alguien lo conocía y aportaba datos para localizarlo. Lo sorprendente fue que recibieron mensajes de personas que lo identificó y señalaron que trabajaba en una farmacia, relató la familia.

Además, les escribieron otras mujeres que le contaron que este sujeto atacó a otras chicas y que lo echaron de otra farmacia por abusar de una compañera, relató la madre de la ahora denunciante. Por otro lado, la mujer afirmó que le llegaron amenazas por parte de los parientes del presunto abusador.

“Estamos con pánico porque nos amenazaron. Pero mi hija está más aterrada. No puede dormir y sufre pesadillas. El daño fue tremendo. Otra cosa, no sabemos a cuántas chicas hizo lo mismo. Es un pervertido sexual que andaba libre y no queremos que lo suelten”, sostuvo la madre. Lo cierto es que los datos aportados y las investigaciones de la UFI CAVIG permitieron la detención de Cortez el jueves último, en la zona de Rivadavia. Fuentes del caso señalaron que obtuvieron grabaciones de las cámaras de seguridad, así también pudieron identificarlo.