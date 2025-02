En Caucete

Una joven observó por las cámaras de seguridad que robaban en su casa y redujo al ladrón

La sanjuanina regresó rápidamente a su domicilio y no sólo captó in fraganti al malviviente, sino que logró que no se escapara y lo entregó a las autoridades. El hecho sucedió en el Barrio Justo P. Castro 4, donde la víctima evitó que se saliera con la suya.