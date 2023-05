Una empleada doméstica fue detenida porque la descubrieron robando en una casa en Capital

Una mujer atrapó in fraganti a su empleada doméstica y la hizo llevar presa por la sustracción dinero y los audífonos de su madre anciana. La detención se produjo en la mañana de este martes en un domicilio de Santa Lucía y los uniformados le encontraron esas cosas en la cartera.

Según datos judiciales, la dueña de casa relató que venía notando que desaparecían algunas cosas de su casa en el callejón Pismanta, en inmediaciones de las calles EEUU y Santa Fe. Así surgieron las sospechas concretas contra la empleada doméstica.

auriculares.jpg Evidencia. Estos audífonos encontraron en la cartera de la empleada doméstica.

El lunes último, la propietaria de la vivienda le puso un señuelo. Dejó un pantalón de jeans para lavar, pero en sus bolsillos puso a propósito 3 mil pesos, según las versiones. Sabía que, al otro día, la empleada doméstica tomaría contacto con esa prenda de vestir. Y tomó foto a la numeración de los billetes.

Este martes al mediodía, antes que la empleada doméstica se marchara, armó el escándalo. Es que la propietaria de la casa no la dejó salir cuando descubrió que los 3 mil pesos ya no estaban en el bolsillo del pantalón y la muchacha no se los entregó.

pantalones.jpg El jeans. Este es el pantalón donde tenía guardado los tres billetes.

Una patrulla policial concurrió al lugar a raíz de la fuerte discusión entre las mujeres. Allí escucharon la denuncia de la dueña de casa y le pidieron a la empleada doméstica que abriera la cartera. De esa forma fue que encontraron los 3 mil pesos en su poder, además de los audífonos de la madre de la denunciante.

La dueña de la vivienda reconoció esos audífonos y mostró la foto de los billetes para confirmar que eran los mismos que hallaron en su cartera. En base a estas evidencias, el fiscal dispuso que la empleada doméstica sea trasladada a la seccional de Santa Lucía.