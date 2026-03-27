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A quejarse a otro lado

Un sanjuanino denunció a su exmujer por quedarse con los muebles y un fiscal desestimó la acción penal

Ambos convivieron, pero después ella lo denunció por violento. El hombre nunca más pudo recuperar sus muebles y la denunció por estafa. El fiscal ahora dijo que es un tema de instancia privada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un hombre que acusó a su expareja por quedarse con sus muebles y artefactos del hogar recibió un duro revés de la Justicia. El conflicto se desató en 2024 tras la separación y denuncias cruzadas. El fiscal que analizó la denuncia del supuesto damnificado e intervino en el caso terminó por desestimar la acción penal contra la mujer porque no se justificaba y era un hecho de la esfera privada.

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Así lo dictaminó el fiscal Guillermo Heredia, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, quien en estos días fundamentó la postura que dejó sin efecto la denuncia penal presentada por un ciudadano de apellido Videla contra quien fuera su mujer, de apellido Albarracín. De esta forma, tiró por tierra las pretensiones del denunciante y le dio la razón a la defensa, la abogada María Filomena Noriega, que sostuvo siempre que este era una disputa que debía dirimirse, a lo sumo, en el fuero civil, y no en el plano penal.

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Todo comenzó el 25 de julio de 2022, cuando Videla alquiló una vivienda en Villa Los Lirios, en Rivadavia, propiedad de Albarracín. Con el paso de los meses, la relación entre ambos dejó de ser meramente contractual y se transformó en un vínculo sentimental que derivó en convivencia. Durante ese tiempo, el hombre llevó al domicilio una gran cantidad de muebles, electrodomésticos y objetos personales que utilizaba tanto para su vida cotidiana como para actividades comerciales.

El conflicto estalló a mediados de 2024, cuando la relación se rompió en malos términos. El 22 de julio de ese año, Albarracín denunció a Videla por lesiones y daños, lo que derivó en su detención y en la imposición de una medida perimetral que le impidió regresar a la vivienda. A partir de ese momento, el denunciante aseguró que no pudo recuperar sus pertenencias, entre ellas televisores, heladera, freezer, muebles, ropa, documentación personal e incluso cinco gatos. Meses después, en octubre, intimó a su expareja mediante carta documento para que le devolviera los bienes, pero, según su versión, nunca obtuvo respuesta.

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La abogada Mar&iacute;a Filomena Noriega, representante de la mujer denunciada.

La abogada María Filomena Noriega, representante de la mujer denunciada.

En su denuncia penal en 2025, Videla sostuvo además que vecinos le comentaron que Albarracín estaba vendiendo sus pertenencias a través de Facebook Marketplace. A raíz de esto, el caso fue investigado por la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, donde inicialmente se consideró que los hechos podían encuadrar como una retención indebida. Incluso se intentó una salida alternativa y el 23 de junio de 2025 la denunciada presentó una propuesta de devolución parcial de los bienes, pero el hombre la rechazó por considerarla incompleta.

Finalmente, el fiscal Guillermo Heredia resolvió archivar la causa aplicando el criterio de oportunidad. En su análisis, concluyó que el conflicto se originó en una relación de pareja y convivencia, donde existió una mezcla de bienes y una posterior imposibilidad de acceso al domicilio por una medida judicial previa. Para el representante del Ministerio Público, se trata de una disputa de carácter patrimonial y privado, sin afectación relevante al interés público, que puede canalizarse por otras vías, como la justicia civil. Por eso, desestimó la acción penal y dejó abierta la posibilidad de que el denunciante reclame por otras instancias.

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