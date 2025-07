Un periodista sanjuanino que estuvo en la mira por un hecho de violencia de género, en juicio por abusar a una menor

La justicia durante este tiempo estuvo investigando por el presunto delito de abuso sexual en perjuicio de una menor a un conocido periodista sanjuanino, identificado como Víctor Hugo Panis . Durante meses no se dio a conocer sobre esta causa contra él y salió a luz este 30 de junio cuando empezó el juicio en su contra y por la cual podría recibir hasta 3 años de condena.

WhatsApp Image 2025-07-01 at 17.21.16 (1).jpeg Integrantes de UFI ANIVI, a la cabeza la fiscal coordinadora Valentina Bucciarelli

Este hombre ya habría tenido roces con la justicia. Según fuentes judiciales, en 2011 fue denunciado por abuso sexual; causa que quedó en la nada. En 2019 se hizo público una denuncia contra él, una mujer de Venezuela salió a decir que Panis la había golpeado y que hasta la tenía cautiva en su casa. Esa denuncia, al parecer, nunca prosperó porque no aparece en su prontuario. Su abogada defensora expresó que la denuncia formal no se habría radicado porque no aparece que cometió este delito.

WhatsApp Image 2025-07-01 at 17.21.16.jpeg Defensora oficial Sandra Leveque, defensora del acusado Panis.

Volviendo a la causa que tiene en su contra, este hombre está acusado de manosear a una menor. Hecho que habría ocurrido en hace varios años atrás, Desde la fiscalía expresaron que la menor quedó muy mal psicológicamente tras el episodio y que no lo contó por mucho tiempo.

El 20 de octubre de 2024 fue cuando explotó todo. Ahí la menor se hizo unas lesiones en su cuerpo intentado atentar contra su vida. Su madre la rescató y le consultó por qué quiso hacer eso. A lo que la menor le contó todo. Su madre, aterrada, radicó la denuncia formalmente el 21 de octubre en UFI ANIVI.

Este hombre siempre estuvo en libertad. Ahora está compareciendo el juicio en la misma calidad.

WhatsApp Image 2025-07-01 at 17.21.15.jpeg El juez Sergio López Marti

Este hombre que en sus redes sociales se muestra como periodista y que trabaja “con chicos con capacidades especiales" y que hace el programa “Ellos Nos Pertenecen” ahora podría recibir una pena de hasta 3 años de prisión si es que el juez lo responsabiliza. El debate está en pleno desarrollo y se espera que dure toda la semana, incluso podría extenderse hasta los primeros días de la próxima semana.