Un minero fue acusado de violar a una pariente menor de edad

La sacó barata Sanjuanino fue acusado de violar, tener cautiva y golpear a su ex: lo juzgaron por un hecho

Tras la presentación de cómo habrían ocurrido los hechos de que lo acusan, los representantes del Ministerio Público Fiscal de UFI ANIVI, pidieron que E.G.V. quede con prisión preventiva y que a la menor se le haga la audiencia videograbada (ex Cámara Gesell).

Este sujeto es perforista y trabaja en una mina, expresaron fuentes judiciales.

WhatsApp Image 2022-07-13 at 11.42.25 AM.jpeg Al fondo de la imagen la jueza Verónica Chicón y a su izquierda el acusado.

La jueza de Garantías, Verónica Chicón, al escuchar los fundamentos de las partes (también de la defensora oficial) resolvió dar un plazo de 6 meses de Investigación Penal Preparatoria (IPP) y autorizó que a la presunta víctima se le haga la Cámara Gésell. No hizo a lugar al pedido de prisión preventiva de la fiscalía, y dejó a E.G.V en libertad, pero con medidas coercitivas como presentarse a derecho y no podrá contactarse con los familiares de la menor y no podrá salir de la provincia sin la debida autorización judicial.

Cabe destacar que la magistrada imputó a este minero por el grave delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y señalado como el presunto autor.