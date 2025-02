Un hombre denunciado por abuso sexual dijo que no quería fotos y una jueza ordenó a la prensa no tomarle imágenes

No es la primera vez que la polémica decisión de una magistrada afecta al derecho a informar. Pasó en junio de 2023, cuando la jueza Celia Maldonado ordenó a TIEMPO DE SAN JUAN no divulgar la foto ni la imagen del abogado bonaerense Mario Roberto Cabrera Cordone, quien cayó preso en esos días por intentar abusar sexualmente del empleado de un conocido hotel de San Juan. No fue casual, el letrado era el presidente del Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogado de San Martín, en Buenos Aires. Finalmente, Cabrera Carbone fue condenado a 2 años de prisión y TIEMPO DE SAN JUAN hizo público el rostro del abusador.

Partes 22.jpg El imputado hizo el pedido y a posteriori la defensora oficial Emilia Nielson salió a respaldar la solicitud. La ayudante fiscal no puso objeción.

Sucedió lo mismo en agosto de 2024, en la causa por pornografía infantil contra el hijo de una familia adinerada de San Juan y en la cual la jueza de garantías Carolina Parra dispuso que no divulgaran el nombre ni la imagen del muchacho por pedido de la familia y del defensor oficial. Durante el proceso, la defensa hizo todo lo posible para desvirtuar la prueba del fiscal Eduardo Gallastegui, pero en diciembre último finalmente condenaron a Juan Ignacio Raso Lloveras, de 24 años, por el delito de distribución y tenencia de material de abuso y explotación infantil. La pena fue de 3 años de prisión en suspenso.

En este último caso, que vuelve a generar polémica por la decisión de la jueza de garantías Gloria Chicón, el imputado es un carpintero o dueño de una carpintería de Rawson que fue denunciado por el supuesto acoso y manoseo de una joven vecina suya. El hecho habría ocurrido el 17 de diciembre de 2024 en horas del mediodía y la causa es investigada en la UFI CAVIG.

La audiencia de formalización se realizó este lunes en la mañana y el sospechoso, de 60 años, llegó en libertad. El problema surgió cuando un periodista de TIEMPO DE SAN JUAN entró al recinto y intentó tomar imágenes, como se hace en todas las audiencias y con el debido cuidado cada vez que se tratan casos por delitos contra la integridad sexual, preservando a la víctima y no difundiendo datos del acusado, si es familiar o allegado a la damnificada.

Fueron muchos los casos en los que se difundió nombres e imágenes de personas que fueron o son sometidas a procesos penales.

En este caso se dio una situación insólita. En medio de la audiencia, el carpintero o comerciante imputado interrumpió a la jueza mientras esta hablaba y le expresó a modo de exigencia: “No quiero me tomen fotos”. En paralelo, la defensora oficial María Emilia Nielson apoyó al imputado y argumentó que, como no había sentencia firme en la causa, debía primar el principio de inocencia y en razón a esto no podían difundir sus datos personales y su imagen. La ayudante fiscal, que se encontraba en representación al Ministerio Público, se mantuvo al margen y no puso objeción.

En una decisión polémica, la jueza Chicón hizo lugar al pedido del sospechoso y su representante. Fue así que ordenó al periodista presente a no difundir la imagen y el rostro del sospechoso, algo que contradice a las resoluciones dictadas por sus propios pares. A diferencia de la postura adoptada por la magistrada; en numerosas audiencias, otros jueces hicieron conocer y aclararon a los imputados y a los defensores que las audiencias son públicas, de libre acceso y que por tanto no podían impedir el derecho a informar de los periodistas.