Un hombre de 25 de Mayo violó a su hija en la cama de la nieta: "Se me metió el diablo en la cabeza"

En un fallo contundente, la Justicia de San Juan condenó a un hombre a ocho años de prisión efectiva por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado cometido contra su propia hija. "Hija no me hagas la denuncia, perdóname, yo sé que estuve mal, perdóname, se me metió el diablo en la cabeza, no me denuncies, yo me voy a ir de la casa", buscó jusitificarse el agresor sexual.