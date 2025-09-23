Un albardonero será juzgado por los abusos a su sobrina y puede recibir 20 años de cárcel

Un fiscal pidió llevar a juicio a un metalúrgico albardonero que es acusado de violar en reiteradas ocasiones a su sobrina, a quien, además, supuestamente la obligó a ver películas pornográficas. Son tantos los supuestos abusos cometidos durante casi un año contra esa adolescente, que el Ministerio Público adelantó que pedirá una condena de 20 años de cárcel.

Presunta embaucadora Una caucetera es acusada de estafar a los primos, a un tío y a un conocido con préstamos por $30.000.000

Todo esto fue expuesto este martes por el fiscal Mariano Juárez Prieto, de la UFI ANIVI, durante la audiencia control de acusación contra este sujeto, de 54 años. La abogada María Filomena Noriega tendrá que defenderlo de los graves delitos de los que lo acusaron: Abuso sexual con acceso carnal reiterado, en concurso real con promoción a la corrupción de menores.

image La acusación fue formulada por el fiscal Mariano Juárez Prieto, de la UFI ANIVI.

El fiscal Juárez Prieto mencionó ante la jueza de garantías María Gema Guerrero los hechos aberrantes que la presunta víctima padeció desde los 12 años, cada vez que ésta iba a visitar a la casa de su abuela paterna en Albardón. En ocasiones solía quedarse en ese domicilio y ahí era sometida por su tío, que, mediante engaños, la llevaba a su dormitorio y la encerraba.

Según el relato de la adolescente, hoy de 14 años, esos abusos se produjeron entre octubre de 2023 hasta marzo de 2024. Ella aseguró su tío comenzó a manosearla y después la accedió carnalmente, al menos, diez veces. También contó que le mostraba fotos y videos pornográficos.

image De la audiencia de este lunes también estuvo la defensora, la abogada María Filomena Noriega.

Como prueba, figura la denuncia realizada por la docente que fue la primera persona que tomó conocimientos de los abusos y la declaración de la víctima en audiencia videograbada. Por otro lado, el Ministerio Público Fiscal valoró los informes psicológicos que revelaron que la adolescente presenta indicadores o traumas que serían producto de abusos sexuales, y que no miente ni fabula.

Hay otras pruebas que, para la fiscalía, son suficientes elementos para dar por acreditado que los abusos sexuales contra la niña existieron y por esa razón pidieron que el obrero metalúrgico sea llevado a juicio. El jueza Guerrero dio curso al pedido y ahora será la Oficina Judicial la que designe al tribunal y posteriormente fije la fecha del juicio.