Tras el escrache en pleno centro, Julián Gil salió con los tapones de punta

Es que el pasacalle que colocaron en calle Mendoza y Santa Fe le exige a un juez que encierre tras las rejas al ex intendente de Caucete por una causa que todavía cursa en la justicia, en la Unidad Conclusiva de Causas y que aún no encuentra resolución. En otras palabras, lo que le piden al magistrado Eduardo Raed es que procese con prisión preventiva a Gil.

A pesar de que el juez Benedicto Correa desestimó la causa, la Sala I de la Cámara de Apelaciones -integrada por Miguel Dávila Saffe, Martín Heredia Zaldo y Víctor Hugo Muñoz Carpino- revocó el fallo y ordenó que se siguiera investigando. Así fue como el expediente judicial terminó en la Unidad, en manos de Raed.

Acorde explicó el ex jefe comunal, el juez de primera instancia -del entonces Quinto Juzgado de Instrucción- tuvo un error, ya que no debió desestimar la causa, sino directamente dictar la falta de mérito y, como consecuencia, el sobreseimiento. Fue por ello que, según detalla, el tribunal superior no admitió esa resolución y solicitó que se completaran los informes que restaban, para finalmente sobreseerlo.

"Como no tienen pruebas y lo más probable es que la causa se archive, lo que buscan es que yo tenga una condena mediática ante semejante acusación", expresó el abogado penalista al mismo tiempo que remarcó que se trata de una campaña para ensuciar su imagen. Además, señaló: "Hablan de la sexualidad como si fuera algo discriminatorio, es por eso que los voy a denunciar en el INADI".

El jueves por la madrugada, apareció un pasacalle que decía: "Juez Eduardo Raed meta preso al pedófilo. Las pruebas están. Ex intendente bisexual".