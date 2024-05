Temor entre los padres sanjuaninos por un grupo de WhatsApp al que agregan menores para mostrarles pornografía

Es que no solamente no se sabe quién creó el grupo de WhatsApp sino que los mensajes que envían son videos de sexo explícito no solamente de mayores sino también de menores de edad.

El grupo en cuestión se llama Promos 24 de San Juan y su número de miembros se va alterando porque hay muchos alumnos que al no reconocer a sus integrantes se salieron y tomaron la decisión de bloquear y reportar.

WhatsApp Image 2024-05-27 at 16.48.05.jpeg

No importa si los estudiantes son de escuela pública o privada, a todos los agregaron por igual y la duda de las autoridades del Ministerio de Educación es de dónde obtuvieron los teléfonos de los chicos.

"Nos convoca en este momento un alerta sobre la existencia de grupos de WhatsApp (TODO SAN JUAN Y PROMOS 24 DE SAN JUAN) que están incorporando seguidores de los diferentes colegios de la provincia. Nos informan que estos grupos podrían compartir contenido pornográfico (también pornografía infantil) y agresivo además de promover la interacción con contactos desconocidos y anónimos", dice el comunicado que enviaron desde el Colegio Inglés. Sin embargo, este último no es el único ya que son varias las instituciones educativas que decidieron enviar el mensaje para que tanto docentes como padres y madres estén atentos al contenido que sus hijos reciben por WhatsApp.

También se hicieron eco de esto y advirtieron a los padres de sus alumnos desde el Colegio San Francisco de Asis:

WhatsApp Image 2024-05-27 at 19.36.19.jpeg

Cómo evitar que desconocidos te agreguen a un grupo de WhatsApp

El mayor problema que están teniendo por estas horas los padres y madres es que no saben cómo evitar que sus hijos sean agregados a grupos por desconocidos. Por eso, acá te mostramos paso a paso cómo hacer para configurar WhatsApp de manera que solo puedan agregarte personas que tenés entre tus contactos:

1. Ingresar a WhatsApp, pantalla principal, al listado donde están todos los chats

2. Tocar los 3 puntos arriba a la derecha.

paso 1.jpg

3. Ingresar a Ajustes y luego Privacidad.

paso 2.jpg

4. Ir abajo y tocar en Grupos.

paso 3.jpg

5. Seleccionar "Mis contactos".

paso 4.jpg

De esa forma se aseguran que sólo puedan sumarlos a nuevos grupos, las personas que tengan como contactos.