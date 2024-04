"Te voy a matar, te voy a dejar en silla de ruedas", le dijo y pasará 8 meses en el Penal de Chimbas

Un violento reincidente fue condenado por la Justicia sanjuanina luego de hostigar a su ex pareja durante años y meterse a su casa en pleno almuerzo para amenazarla de muerte.

Según costa en la causa, la víctima es la ex pareja de Guzmán quien estuvo casada con él durante 25 años y producto de lo cual tuvieron 5 hijos. En el año 2017, el vínculo se terminó pero el violento no pudo soportar que su ex mujer hiciera una nueva vida. Es por eso que, desde entonces, comenzó a hostigarla hasta el cansancio y terminó denunciado y con una restricción perimetral.

Esto último no le importó a Guzmán que el pasado 13 de abril fue hasta la casa de su ex a molestarla otra vez. Eran alrededor de las 14.30 y la víctima estaba almorzando con sus hijos y su actual pareja.

El agresor entró por la fuerza e irrumpió en la reunión familiar. "Que se vaya este hijo de pu..., esta casa la hice yo robando", le dijo Guzmán a la nueva pareja de su ex. En ese momento intercedió uno de sus hijos para pedirle a su padre que se retire, pues tenía vigente una perimetral, pero esto no calmó al violento.

"Te voy a matar, te voy a dejar en silla de ruedas a vos y a ese gil que tenés ahí", dijo cuando lo sacaban afuera de la vivienda. Además, se levantó la campera y mostró un arma de fuego que llevaba en la cintura.

Guzmán fue condenado en un juicio abreviado y acordó pasar 8 meses en el Servicio Penitenciario Provincial.