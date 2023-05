"Te voy a c... matando, a vos y a tus hijos": la cruel amenaza de un hombre a su mujer

Todo ocurrió en la siesta del pasado 7 de enero, alrededor de las 14 horas. En ese momento, el denunciado llegó a su domicilio, que comparte con su mujer, su hija de siete años y el hijo de su pareja. Sin motivo alguno, comenzó a insultar al chico y le dijo: “Si quieren comer, compren” . “Qué me venís a mezquinar comida”, respondió el muchacho.

Tras un empujón, la denunciante le expresó al imputado: “Si me querés pegar, pegame, pero yo te voy a denunciar”. La respuesta de C.M.N. fue amenazando a toda la familia: “Sin me querés denunciar, denunciame. Haceme la perimetral o lo que vos quieras. Yo me voy a ir, pero voy a volver y te voy a c…. matando, a vos y a tus hijos. Con quien estés, te voy a c…. matando”.

En audiencia de control de detención y formalización, se celebró la audiencia de juicio abreviado. Finalmente, la Justicia condenó a C.M.N. a seis meses de prisión efectiva por resultar autor responsable del delito de amenazas simples en calidad de autor.