Su pareja tenía una hemorragia interna, pero fue dada de alta y murió: "¿No entiendo por qué lo dejaron ir?"

El testimonio de la mujer de Flores fue revelador y encendió las alarmas en el fiscal Francisco Micheltorena y sus colaboradores sobre la intervención de los profesionales que lo atendieron, tanto en el hospital como en la ambulancia. Valdéz aseguró que pidió por favor que trasladaran a su marido de regreso al hospital por el deteriorado de su estado, pero no le hicieron caso y la fatalidad se desató.

Según detalló la mujer, después de protagonizar el siniestro vial (el 8 de julio por la noche, en Agustín Gómez y Ruta 40) y de ser abandonado por el responsable, fue llevado al Hospital Rawson. Allí permaneció en observación y en la madrugada fue dado de alta. "Le hicieron una tomografía y aunque le salía una manchita, lo dejaron ir. No entiendo por qué lo dejaron ir", comentó la joven con la voz quebrada.

La secuencia continuó en su domicilio del barrio Santa Teresita de Rawson, donde permaneció con dolores. "No durmió del dolor que tenía, se quejaba, no podía estar y por eso al mediodía llamamos a la ambulancia. Les pedí que lo llevaran al hospital de vuelta, pero no quisieron. Me dieron indicaciones, como si fuera enfermera. Yo no sabía si lo que hacía estaba bien, pero nunca se mejoró y todo fue peor", describió.

Lo que siguió después fue su descompensación y su muerte. Ya cuando la ambulancia se presentó en el lugar por segunda vez, era demasiado tarde. Por eso, los fiscales sospechan que pudo existir una mala praxis y se espera que cuando termine la feria se amplíe la investigación hacia los profesionales de la salud.

Camionero de profesión y padre de familia, fanático del fútbol y de Unión de Villa Krause, Gonzalo Flores murió y su comunidad está conmocionada, por lo que pide justicia. "Gonzalo no tenía problemas con nadie, era una excelente persona, un excelente marido, un excelente padre, él trabajaba para nosotros, vivía para nosotros", aseguró Valdéz rota en llanto.

Durante la entrevista, su hijo, de apenas 11 años, escuchó atentamente el testimonio de su madre y se aferró a un cuadro con la foto de su padre. Su abuelo, Alberto Flores, que también estuvo presente, se lamentó por él y porque su hijo ya no estará para acompañarlo. "¿Quién va a llevarlo a fútbol, como lo hacía todas las tardes, quién va a estar para él?", expresó.

Además de señalar al personal médico, la esposa de la víctima remarcó también a Andrés Sabina, el joven de 20 años que lo atropelló y se fugó. Permaneció prófugo unos días hasta ser encontrado por las autoridades. Pese a ser imputado, quedó con libertad hasta el día del juicio. "No se olviden de la cara, de este asesino, porque él fue el principal responsable de todo, lo chocó y lo dejó tirado; después sus padres lo ayudaron a tapar todo, pero no pudieron al final", remarcó.

