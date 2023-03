Silencio en Tribunales tras la pelea del sobrino del fiscal general Quattropani y el custodio de De Sanctis

No emitieron comunicados de prensa ni ningún funcionario judicial habló al respecto, pero se sabe que esto pasó el martes 7 o miércoles 8 de marzo en la puerta de las oficinas de la Corte de Justicia, en el segundo piso de Tribunales. “El Chula” Quattropani es empleado de la Fiscalía de Estado y ese día subió al piso de la Corte a sellar unos papeles, fue ahí que discutió con una empleada y la maltrató, según relataron empleados judiciales.

La escena fue presenciada por el sargento ayudante Manrique, quien buscó poner en su lugar al muchacho. Fuentes tribunalicias contaron que primero hubo insultos y gritos, después volaron trompadas y ambos forcejearon. El policía redujo el empleado estatal, lo trabó mediante una “llave” y lo llevó al ascensor. La versión es que el incidente continuó en el ascensor hasta que, con otro u otros policías, finalmente redujeron a Quattropani y lo llevaron a los calabozos en el subsuelo.

Fuentes del propio edificio contaron que, al tomar conocimiento del episodio, algunos funcionarios judiciales intercedieron y buscaron calmar las aguas para evitar un escándalo mayor. Es que tanto “El Chula” Quattropani y el policía se acusaban mutuamente de originar el incidente y prometían denunciarse. Después los convencieron que dejaran todo como si nada y liberaron al sobrino del fiscal general.

Pero Juan Pablo Quattropani no quedó conforme por los golpes y el trato que recibió del policía. A los días concurrió a la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos Especiales y denunció al sargento ayudante Manrique ante el fiscal Renato Roca. En teoría lo habría denunciado por lesiones y abuso de autoridad, según trascendidos.

Hasta el momento fue todo lo que se conoció. Esto a pesar de que, según se dijo, pidieron las grabaciones de las cámaras de seguridad del piso de la Corte para ver quién agredió a quién y aclarar situación. El policía denunciado tampoco se siente aludido, prefiere el silencio y sigue trabajando normalmente en Tribunales. Así y todo, la causa supuestamente no avanzó. Y la sensación que hay es que “aquí no pasó nada”, tal como tiró un funcionario judicial, en referencia a que en Tribunales y en la Policía no quieren más problemas y prefieren no hablar del tema.