Sigue la incógnita por la amenaza de bomba contra Lali: aún no identifican al autor del llamado

A varios días del llamado que activó una amenaza de bomba contra la artista Lali Espósito durante su show en San Juan , las autoridades todavía no lograron determinar quién fue el autor del mensaje intimidante. La investigación continúa abierta y con varias hipótesis, pero por ahora no hay confirmaciones oficiales.

Los peritos tecnológicos de la Policía trabajan actualmente en el análisis del número en cuestión para determinar con precisión a qué compañía pertenece la línea activa y desde qué zona se habría realizado la comunicación, dado que en un primer momento la investigación arrojó que la llamada se hizo desde Marquesado, pero con un chip proveniente de la provincia de Buenos Aires.

Qué dijo Lali sobre la amenaza de bomba en San Juan

"Nosotros lo vivimos con tranquilidad, nos quedamos esperando que nos den información, confiando en que la seguridad hiciera lo que tenía que hacer. Me preguntaron si me quería ir y dije que no, que me tenía que quedar esperando como la gente que fue a ver el show", aseguró.

Luego explicó cómo fue subir al escenario tras la intervención del escuadrón antibombas, patrulleros y ambulancias:

"No sé si decir si me sentía segura, pero sí acompañada. Tenía ganas de brindar el show que fui a dar a San Juan y la gente me devolvió eso. El equipo y yo estábamos muy manijas, entonces lo hicimos con mucho amor".

Consultada sobre qué sintió al escuchar el audio, Lali fue directa:

"Yo no lo llevo a un terreno tan personal, pero habla de una época, de un modo que se instala. Cuando hablamos de 'discurso de odio' es esto, no es algo en el éter, es una cosa... Se viralizó el audio y eso impacta, escuchar a una persona con el eje tan corrido... Eso habla de una época".

Sin nombrar al presidente, pero refiriéndose al clima que genera su retórica, la cantante sostuvo:

"Los discursos de odio que bajan desde arriba generan estas cosas, gente común y corriente que de pronto tiene estas actitudes pensando que responde a una bajada de línea".Y fue más allá: "Nos tocó a nosotros esta vez, pero hay un montón de discursos de odio que le cagan la vida a un montón de gente, a la comunidad LGBT. Esto fue una demostración que estas cosas tienen un resultado".

Sobre los ataques recibidos en redes por parte de seguidores de Javier Milei, y la posibilidad de que cesen, respondió:

"No sé cuándo van a terminar, no lo sé... No tengo los recursos para saberlo ni una estudiosa de la política... Soy una ciudadana... Creo que no hay un fin, creo que hay que aceptar que se instalan en la sociedad y las propias personas somos los responsables de desactivarla".

Finalmente, Lali sostuvo que no se arrepiente de haber expresado sus opiniones, ni siquiera cuando eso le valió insultos o enfrentamientos públicos:

"Sí de mi lado voy a exponer las cosas que pasan sin bardar a nadie. Yo a esta persona que hizo el llamado no le voy a devolver una hostilidad ni nada. Esa persona deja expuesto qué clase de persona es y otros, accionando de otra manera, dejamos nuestras ideas también en concreto sobre la época".

"No, para nada. Estas cosas, como lo que pasó en San Juan o lo que el presidente mismo se encargó de instalar sobre mí y de otras personas, buscan eso, amedrentar y que uno diga 'bueno, no digo más nada'. Yo creo lo que digo. No me arrepiento y estoy tranquila con mis formas y con las vías que encuentro para poder decir lo que pienso", concluyó.