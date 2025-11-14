Se enteró que su pareja lo engañaba con su tío y lo agarró a palazos: le fracturó la mandíbula y está grave

Un grave episodio de violencia ocurrió en la madrugada de este viernes en la zona de Cochagual, en el departamento Sarmiento, donde un hombre atacó brutalmente a su propio tío luego de enterarse de que mantenía una relación con su pareja.

El mismo ocurrió en una propiedad cerca de Corrientes y Avellaneda, en Sarmiento. Todo comenzó con la discusión de la pareja, que fue entre las 5 y 6 de la mañana. El agresor le recriminó a su pareja esta supuesta infidelidad y ella habría dicho que era así y el tío también.

Según informaron fuentes judiciales, el agresor reaccionó de manera violenta al descubrir la infidelidad y golpeó a su familiar con un palo con clavos, provocándole heridas de extrema gravedad. La víctima fue trasladado al Servicio de Urgencias del Hospital Rawson donde fue diagnosticado con fractura de mandíbula y hundimiento de cráneo. Está en estado crítico.

Con respecto al agresor —cuyo nombre no trascendió—, permanece detenido a disposición de la Justicia. Habría sido aprehendido en el lugar en situación de flagrancia; sin embargo, el fuero de Flagrancia no intervendría debido a que se trata de un hecho de extrema gravedad.