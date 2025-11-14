Se enteró que su pareja lo engañaba con su tío y lo agarró a palazos: le fracturó la mandíbula y está grave

Un grave episodio de violencia ocurrió en la madrugada de este viernes en la zona de Cochagual, en el departamento Sarmiento, donde un hombre atacó brutalmente a su propio tío luego de enterarse de que mantenía una relación con su pareja.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Un hombre desató una brutal agresión contra su tío en Cochagual tras descubrir que sería el tercero en discordia en la relación con su pareja. La golpiza fue propinada con un palo con clavos.
Un grave episodio de violencia ocurrió en la madrugada de este viernes en la zona de Cochagual, en el departamento Sarmiento, donde un hombre atacó brutalmente a su propio tío luego de enterarse de que mantenía una relación con su pareja.
El mismo ocurrió en una propiedad cerca de Corrientes y Avellaneda, en Sarmiento. Todo comenzó con la discusión de la pareja, que fue entre las 5 y 6 de la mañana. El agresor le recriminó a su pareja esta supuesta infidelidad y ella habría dicho que era así y el tío también.
Según informaron fuentes judiciales, el agresor reaccionó de manera violenta al descubrir la infidelidad y golpeó a su familiar con un palo con clavos, provocándole heridas de extrema gravedad. La víctima fue trasladado al Servicio de Urgencias del Hospital Rawson donde fue diagnosticado con fractura de mandíbula y hundimiento de cráneo. Está en estado crítico.
Con respecto al agresor —cuyo nombre no trascendió—, permanece detenido a disposición de la Justicia. Habría sido aprehendido en el lugar en situación de flagrancia; sin embargo, el fuero de Flagrancia no intervendría debido a que se trata de un hecho de extrema gravedad.