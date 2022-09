Se complica la situación del profesor sanjuanino sospechado de abusos, apareció otra denuncia

No se lo identifica del todo porque aún la causa penal no fue formalizada. Es que los fiscales deben analizar las denuncias para ver si hay méritos suficientes para considerar la existencia de un delito. Se estaría hablando de un posible abuso sexual simple. Por esto también no se ordenó la detención, explicaron fuentes del caso.

Trascendió que, paralelamente, el Ministerio de Educación abrió una investigación administrativa contra el docente y ordenó su suspensión para que no dicte clase hasta tanto se aclare su situación.

El caso se hizo público esta semana a raíz de que empezó a circular la denuncia pública que hizo la madre de una joven estudiante, quien señaló que este hombre se aprovechaba de su condición de docente para presionarla, hacerle insinuaciones sexuales y tocamientos. Incluso subieron una foto del profesor y describieron algunos episodios de los cuales fue víctima la chica.

"Si vos fuiste alumno o alumna de este enfermo, hablá. No tengan miedo, por favor, se los pido, no se callen ni sigan bancándoselo solos", decía el texto de la primera denunciante.

También pedían que otras estudiantes se animaran a denunciar estos hechos, que aparentemente algunas chicas padecieron o tenían conocimiento. "Si vos fuiste alumno o alumna de este enfermo, hablá. No tengan miedo, por favor, se los pido, no se callen ni sigan bancándoselo solos. Hablen, cuenten su experiencia si las rozó, las acarició o las invitó a salir o a su departamento", expresó la denunciante en sus redes.

Esto no sólo quedó en un escrache, la joven en compañía de su madre denunció estos hechos en la UFI CAVIG en los primeros días de este mes. Sin embargo, el docente no se dio por aludido y salió a responder a la denunciante y a su madre a través de las redes. Es más, en un extenso escrito las intimó a cesar con las publicaciones contra su persona; caso contrario, adelantó que las demandaría por injurias y calumnias y exigiría una reparación de 30 millones de pesos.

Lo cierto es que ahora se complicó más su situación. Fuentes judiciales confirmaron que, en este jueves, apareció otra joven en la UFI CAVIG para denunciar al profesor por presuntos abusos sexuales. No trascendieron detalles de esta segunda denuncia, pero tendría el mismo tenor que la anterior: acoso y manoseos, según las versiones.