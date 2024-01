Robaron una camioneta 4x4 que dejaron estacionada en una calle de Concepción

Una mujer dejó estacionada su camioneta 4x4 en una conocida calle de Concepción y se la robaron. No saben cómo la abrieron y la pusieron en marcha. Sucedió este jueves en la mañana y la Policía busca al vehículo en toda la provincia.

Fuentes del caso explicaron que la mujer contó que dejó la camioneta estacionada sobre la calle Tucumán, entre Maipú y Chile, a media mañana. Que después se fue a la zona céntrica y regresó pasadas las 12 horas a buscar el rodado. En ese momento notó que el vehículo había desaparecido de ese lugar.

En principio pensó que podía tratarse de una confusión, que quizás la había estacionado en otro lugar y no recordaba. Por esa razón dio unas vueltas por la zona para ver si la encontraba en otra calle, pero no halló rastros del vehículo. Cuando vio que no se trataba de un error suyo, fue a la comisaría de Concepción a denunciar el robo.

Este diario intentó hablar con algún jefe de la Comisaría 2da, pero un oficial respondió que no estaban las autoridades, que no sabía nada del caso y había que pedir información a Relaciones Policiales. Hasta la noche de este jueves, la camioneta no aparecía. Están revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad para ver si encuentran imágenes del vehículo y pistas sobre lo sucedido.