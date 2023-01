Robaron el auto de un anciano de la puerta de su casa en Rawson

Un anciano dejó su coche en la puerta de su casa en Rawson y de la noche a la mañana el coche desapareció. El robo fue denunciado este martes y, supuestamente, fue encontrado horas más tarde. Al menos eso fue lo que dijeron, pero oficialmente no confirmaron ese dato y en la comisaría 24ta no quisieron dar ninguna información.

Este martes a la mañana despertó, salió a la vereda y descubrió que su Peugeot había desaparecido. La denuncia fue radicada en la comisaría 24 de Rawson, donde abrieron una investigación para localizar el vehículo.

Hasta la tarde de este martes, los vecinos aseguraron que el auto no había sido encontrado. Sin embargo, en horas de la noche un policía aseguró que localizaron el rodado, pero no brindaron información de dónde apareció y el estado en el que lo hallaron. O sea, no confirmaron datos. Este diario llamó a la comisaría 24ta, pero la jefa, de apellido Toedman, no quiso atender y mandó a decir que se comuniquen con Relaciones Policiales.