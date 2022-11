Rivadavia: se hizo la tonta y casi se robó un chango lleno de mercadería

Info importante Acueducto Gran Tulum: un tramo de Avenida Ignacio de la Roza no se podrá usar por un mes

El personal de limpieza del lugar se dio cuenta del accionar y comenzó a seguirla mientras dio aviso a los de seguridad. Una vez en la playa de estacionamiento detuvieron a la mujer con el personal del lugar.

Minutos después, se hizo presente personal policial de la Comisaría N°13. Estos formalizaron la detención.

Martínez tendrá que dar una reparación simbólica de $10.000 a entregar en 60 días para FUNDAME. Además, realizará tareas comunitarias no remuneradas de 120 hs en 6 meses para el departamento y para colmo, no podrá comprar en el local, ya que no se puede acercar hasta menos de 300 metros.