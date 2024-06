Reventaron una ventana y desvalijaron una casa en Valle Fértil

Martín Garay (27) y Víctor Algañaraz (22) tuvieron la audiencia este lunes y a través de ZOOM quedaron a disposición de la jueza de Garantías Flavia Allende. Tras la acusación formal de los fiscales Cristian Catalano y Luis Salinas de UFI Delitos contra la Propiedad ; Garay aceptó la culpa y lo condenaron en un juicio abreviado, situación diferente a la de Algañaraz que no admitió el delito.

WhatsApp Image 2024-06-17 at 13.03.05.jpeg UFI Delitos contra la Propiedad: Cristian Catalano y Luis Salinas.

Martín Garay fue sentenciado a 4 meses de prisión condicional por el delito de robo en calidad de coautor. Cabe destacar que este hombre estaba cumpliendo una suspensión de juicio a prueba.

WhatsApp Image 2024-06-17 at 13.03.04.jpeg Jueza de Garantías Flavia Allende

Víctor Algañaraz fue el que no acepto la solución alternativa y por tal razón la magistrada lo imputó por el delito de robo y le dictó la prisión preventiva. El fiscal Catalano manifestó que en su planilla prontuarial tenía una condena condicional del 2021 dictada por Flagrancia, pero previamente a Algañaraz le tomaron sus datos y manifestó que en enero de 2024 fue condenado a prisión efectiva y que salió del penal de Chimbas el 5 de abril.“Estuve preso por un robo de estas características” le manifestó a la jueza.

Estas condenas en su contra hicieron que la jueza determinara que Algañaraz siguiera preso por las próximas semanas. La fiscalía tendrá el plazo de 90 días para acabar con la investigación.

WhatsApp Image 2024-06-17 at 13.03.06.jpeg Defensores oficiales Lucas Quiroga y César Oro

Martín Garay fue noticia en Tiempo de San Juan en 2022 donde contó que había dejado "su pasado tormentoso" para dedicarse al boxeo. En aquella nota expresó: "Estaba perdido y el boxeo salvó mi vida".

En ese 2022 le quedaba muy poco para pelear de manera profesional y manifestó: “Y llegó el día. Pasaron cinco años y ahora puedo ya debutar profesionalmente, la meta por la que entreno desde hace un tiempo. Quiero llegar, quiero ser grande, me lo pide mi cabeza y mi corazón, quiero ayudar a mi familia. Mi vida ha sido muy luchada, he pasado por muchas cosas, he superado muchos obstáculos. Por eso este momento lo vivo de manera especial, quiero aprovecharlo, salir adelante y callar muchas bocas”.

image.png

Después de esa nota, Garay cayó por robo y le dieron una probation. Ahora volvió a caer y admitió su culpa, siendo condenado a 4 meses de prisión condicional.