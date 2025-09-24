miércoles 24 de septiembre 2025

En Caucete

Recuperó su bicicleta robada gracias al aviso de una vecina

La bicicleta fue hallada en un descampado. Investigan a dos personas señaladas como sospechosas del hecho.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Comisaría 37° informó que este martes recuperaron una bicicleta marca Nordic, rodado 29 y de color blanco, que había sido sustraída de un terreno sin cierre perimetral ubicado en el Barrio Pie de Palo, en el departamento Caucete.

Según consta en la denuncia, el propietario del rodado tomó conocimiento del hallazgo a través de una mujer desconocida, quien manifestó haber encontrado la bicicleta abandonada en un descampado sobre calle Ignacio de la Roza. Además, la testigo señaló haber visto en las inmediaciones a dos personas sospechosas: González José y su sobrino, Miqueas Vargas.

Intervino la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Delitos contra la Propiedad, que dispuso la restitución inmediata del rodado al damnificado. Asimismo, ordenó una serie de directivas en el marco del legajo instruido, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del hecho y determinar posibles responsabilidades penales.

