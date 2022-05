"Es un acto de cobardía. Dispararon tres tiros de muy corta distancia, en un lugar del Penal donde no hay seguridad periférica en la noche, porque no es necesaria. Es un lugar que no tiene ningún tipo de contacto con el lugar donde se alojan los internos", manifestó Fernández. "Es un acto de cobardía. Dispararon tres tiros de muy corta distancia, en un lugar del Penal donde no hay seguridad periférica en la noche, porque no es necesaria. Es un lugar que no tiene ningún tipo de contacto con el lugar donde se alojan los internos", manifestó Fernández.

Por otro lado, el funcionario aseguró que los tiros fueron efectuados por dos sujetos y que ya se realizó la denuncia para darle lugar a la investigación correspondiente.

"Por suerte los únicos daños fueron los tres agujeros de 9 mm que ocasionaron los disparos, pero podría haber sido peor. Vamos a buscar identificar quiénes son, y acá tenemos celdas esperándolos", finalizó.

Cabe recordar que tras el ataque, fuentes ligadas al caso informaron que penitenciarios llevaron adelante una requisa en el Pabellón 5 sector 4, lugar donde se encuentran los presos que cuentan con causas por drogas. Allí secuestraron teléfonos y también estupefacientes. Tras ese operativo incluso hubo reacción por parte de los internos.

Unas horas después, más precisamente este sábado a la madrugada, atacaron a tiros un portón de ingreso que se encuentra sobre calle Martín Fierro, frente a la Villa Observatorio. Además, dejaron un mensaje que decía "a la requisa, la mafia" junto a unos casquillos de bala.