Qué pasará en la Justicia con el menor acusado de matar a la jubilada a mazazos

"El Dr. (Iván) Grassi, fiscal de adultos, me comunicó que habían avanzado en la investigación de un hecho de un homicidio en el que el autor sería una persona menor de edad y con esa información yo ordené una serie de medidas tendientes a determinar si el chico podía permanecer alojado y, de ser así, en alguna dependencia a mi disposición y de ser así bajo qué características. Se dio intervención también a servicios de salud pública y se generaron las condiciones para que pueda permanecer alojado en compañía de sus progenitores", afirmó Toro en diálogo con Radio Sarmiento este jueves.

El juez dijo que todavía no tiene el sumario en sus manos pero advirtió que "es un sumario complejo". Sostuvo "la forma de instruir que tiene el sistema acusatorio es distinto al nuestro. En el acusatorio está la oralidad, el sistema especial nuestro todavía sigue siendo un sistema mixto, razón por la cual el sumario propiamente dicho, legajo para ellos, todavía no ingresa en mi juzgado. Una vez que eso pase se da la intervención al fiscal especial, al fiscal penal juvenil, en este caso la doctora (Gladys) Capdevilla, a las asesoras de menores, para ir ordenando las primeras medidas específicamente vinculadas a la investigación".

De acuerdo a lo informado, el joven de 15 años de edad se encuentra alojado en un servicio público de salud con las medidas de seguridad necesarias para garantizar su seguridad y la de las demás personas.

Además, informó que los estudios psicológicos que se han hecho hasta ahora "han sido muy breves, tendiendo a determinar si el chico podía permanecer en donde debía permanecer alojado a disposición de la investigación y las condiciones, pero todavía estamos lejos de haber avanzado en estudios de mayor profundidad".

Sobre si está en un centro médico para personas con problemas mentales, Toro dijo que está en un centro médico atendido por personas especialistas, con custodia policial y acompañado por sus padres.

Así, el procedimiento seguirá en nivel sumario con la inmediata intervención al fiscal, a la asesora de menores y con la orden de las primeras medidas. El juzgado, sostuvo el magistrado, cuenta con un equipo interdisciplinario de psicólogos y asistentes sociales. 3l Ministerio Público Fiscal, puso a disposición su psiquiatra para completar la intervención, un profesional del Poder Judicial, que seguramente intervendrá con otros profesionales de servicios públicos de salud.

"Para poder disponer de todas esas medidas, tengo que dar con un sumario que todavía no tengo", aclaró el juez de Menores.

Respecto de cuánto tiempo puede permanecer el chico en el centro médico, Toro respondió que "depende, justamente son criterios que tienen que ver con lo médico y todavía no tengo ese tipo de información para establecer plazos. No tengo plazos, los plazos están vinculados a la situación personal del imputado".

El juez dijo que en toda su carrera no conoció un caso similar en la provincia. "No he tenido la experiencia de investigar o tomar medidas de una causa con estas características.

Toro dijo que las condiciones mentales del joven señalado como autor del crimen es "fundamental. Porque eso es lo que determina las condiciones en donde debe ser alojado, qué recursos se deben disponer para eso. Por suerte, todos los responsables han actuado, han podido responder en tiempo. El Ministro del Público Fiscal me comunicó inmediatamente la edad del joven para poder disponer las primeras medidas. Me comuniqué con el Servicio Público de Salud, que a pesar del horario, que es horario de cambio de guardia, inmediatamente se organizaron para recibir el valor del chico y se pudieron tomar las medidas inmediatamente".

¿Puede existir la resolución de que el menor vuelva a su casa por sus padres con custodia? "Es meramente especulativo, todo es posible. Pero no tengo ni siquiera información que me permita dar una respuesta. No quiero dar una respuesta especulativa", dijo.

Finalmente, el magistrado confirmó que hoy es un día clave para la causa, para poder avanzar en más medidas en torno a este caso que conmociona a los sanjuaninos.