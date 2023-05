Presunta violación en el Colegio Lujan: lo que se hará para saber quién fue el autor

Momentos tensos hubo en la mañana de este lunes en el Colegio Luján de San Juan. Muchos padres se acercaron al establecimiento pidiendo respuestas por la presunta violación a una alumna en el interior del colegio. Pero en este caso hay una duda muy importante, el presunto autor todavía no se sabe quién es.

Diferentes padres que estaban presentes en la puerta del colegio dijeron que se trataría de un menor, pero todavía no se ha podido establecer de que esta información sea la verdadera. Porque la presunta víctima no ha podido señalar al autor y la fiscalía de ANIVI todavía no lo tiene apuntado. Por tal razón hay tres posibilidades: que fuera una persona mayor del establecimiento, un alumno o un externo.