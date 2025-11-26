Policías de la Motorizada N° 6 le salvaron la vida a un bebé de un mes

Tres integrantes de la Policía Motorizada N° 6 de Chimbas se convirtieron en héroes tras salvarle la vida a un pequeño de un mes que no podía respirar con normalidad.

Según el reporte policial, a las 21:10 horas del último martes, se hizo presente en la unidad policial Milena Roldán (30), acompañada de su hermana Agustina Roldán (22) e Ignacio, el bebé de la segunda mencionada, quien ingresó al recinto en estado inconsciente.

Las agentes Paola Blanco Paola y Karla Farías y sargento Maximiliano Palacio recibieron al menor y le practicaron maniobras de desobstrucción de vías aéreas, contando con las indicaciones del servicio de emergencia 107.

Tras las maniobras, el bebé reaccionó favorablemente. Inmediatamente se hizo presente personal médico, quien revisó al menor y dispuso que no sería trasladado a ningún hospital, al tiempo que brindaron consejos sobre cuidados a la madre.

Finalmente, el bebé y su mamá se retiraron de la base policial en buen estado de salud.