Policía de San Juan secuestró más de 80 kilos de cobre en Rawson

Desde el año pasado está vigente en la provincia la Ley 2437-J, sobre tenencia, comercialización y transporte de materiales no ferrosos. Con la misma se busca evitar la comercialización ilegal como también el robo de cables, transformadores entre otros objetos que tienen entre sus componentes materiales no ferrosos. Por no contar con las habilitaciones correspondientes, un ciudadano fue detenido por efectivos de la Policía de San Juan en la mañana de hoy en Rawson al secuestrarle gran cantidad de cobre.