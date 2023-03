Policía preso por atrincherarse: ahora lo investigarán por favorecer a un exfuncionario

Este caso que ahora se puso en la mesa pasó el 31 de agosto de 2022. Galván Lucero -jefe de patrulla-, la cabo y otro efectivo fueron a una casa del B° Margarita Ferrá por un presunto delito de violencia de género. Según el relato de los fiscales, el oficial Galván se comunicó a las 2:20 horas con el fiscal ayudante de Flagrancia comunicando que había ocurrido un hecho de violencia y que había una persona detenida. El fiscal solicitó que le pasaran la ubicación, pero este no lo hizo. Pasaron 10 minutos y el miembro de la justicia le llamo a las 2:30, ahí Galván le habría dicho que no había detenidos, que se había confundido y que el aprehendido era de otro hecho.

La comunicación se cortó hasta las 2:47 horas donde el ayudante fiscal le llama de nuevo y Galván Lucero le dice que no había aprehendidos. Ante esta situación, el miembro de la justicia le dijo que llevaran a la damnificada al CAVIG para que sea abordada y que haga la denuncia correspondiente.

WhatsApp Image 2023-03-08 at 20.39.39 (1).jpeg A la izquierda, fiscales del caso: Emiliano Pugliese y Adrián Riveros. A la derecha, el abogado defensor, Gustavo Sánchez.

A las 3:08 el fiscal llamó de nuevo al oficial para que le diera las novedades y le dijeron que no había y manifestó que la víctima se fue por sus propios medios al CAVIG, algo que no debe ocurrir; ya que la fuerza policial por protocolo debe enviar a la damnificada al Centro de Abordaje.

Quedó constancia que el fiscal llamó por última vez a Galván Lucero a las 3:21 horas, donde éste le pidió los datos personales de la víctima para que se pudiera comunicar. Se comunicó con ella y supo que la mujer estaba con su madre en comisaría 13ra haciendo la denuncia. Finalmente, la víctima hizo la denuncia por violencia de género contra el exfuncionario, Nahuel Fernández.

La mujer manifestó que uno de los policías le dijo que se retirara del lugar, dice que no le prestaron atención y que tenía sangre en el rostro. “Nunca me asesoraron, nunca me contuvieron, no me prestaron ayuda. El policía fumaba y charlaba con el agresor”, sería parte de sus declaraciones en CAVIG.

policías.jpg La foto que se dio a conocer sobre el hecho donde no detuvieron al exfuncionario.

Adrián Riveros, titular de la UFI N°3 de Delitos Especiales expresó que ante lo expuesto pedía que los dos policías quedaran imputados. Galván Lucero por el presunto delito de desobediencia a una orden judicial e incumplimiento a los deberes de funcionario público, en concurso ideal en calidad de autor. Mientras que a la cabo por el delito de i ncumplimiento de los deberes de funcionario público en calidad e coautora. Además solicitó que el plazo de la IPP sea de 6 meses y que al oficial se le dicte la prisión preventiva por el mismo plazo. Por otro lado, Gustavo Sánchez abogado de los dos imputados pidió que quedaran en libertad con medidas de coerción y que el plazo de investigación sea de 3 o 4 meses.

Finalmente, el juez de Garantías resolvió que, por la complejidad del caso, el plazo de IPP sea de 6 meses. Le concedió la libertad a la cabo Yohana Ayelén Riveros Aballay, y la prisión preventiva por el plazo de 30 días a Miguel Diego Galván Lucero.

ramón alberto caballero El juez de Garantías, Ramón Alberto Caballero

Los dos policías declararon

Ambos negaron todo y dijeron lo contrario, que si prestaron ayuda a la mujer y que ella no se dejó ayudar. Repitieron una y otra vez que “la femenino estaba muy ofuscada”. Sobre el traslado a CAVIG, dijeron que la mujer quiso irse sola y que no quería ayuda.

“Siempre le dimos contención”, dijo el acusado. “Siempre le dimos contención”, dijo el acusado.

Además, hablaron son el actuar del fiscal diciendo “Siempre se comunicó por teléfono” y hablaban despectivamente porque éste no había ido al lugar donde ocurrió el hecho, “Se actuó como dijo el ayudante fiscal, sabe muy bien que el ayudante fiscal va al lugar del hecho. Nunca se hizo presente el ayudante fiscal en el lugar”, dijo una y otra vez el acusado al magistrado.

El oficial está siendo investigado por apremios ilegales

Miguel Diego Galván Lucero en este momento se encuentra investigado en otro proceso, que también está siendo investigado por UFI Delitos Especiales. Está acusado de golpear a un chico de 16 años que había detenido momentos antes.

En aquella ocasión, el fiscal Francisco Micheltorena pidió su detención. Los funcionarios fueron a buscarlo a un centro comercial, se llegó a un acuerdo y se iba a entregar. Pero éste en vez de irse a tribunales se dirigió a su casa en Caucete y se atrincheró. Después de horas de negociación, el oficial salió y lo aprehendieron.

Este miércoles estaba pactada otra audiencia por este hecho, pero se suspendió. La audiencia la había pedido la defensa y se iba a tratar la medida cautelar.