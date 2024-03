Perpetró un robo millonario en Santa Lucía, quedó al descubierto en 10 días y fue condenado

Uno de los sujetos que fue detenido y estaba sospechado por el robo millonario en Santa Lucía confesó haber sido el autor del hecho y, este miércoles por la mañana, fue condenado a 1 año y 6 meses de prisión efectiva. Se trata de Cristian Escalante, quien fue identificado por las víctimas en una rueda de reconocimientos y, como consecuencia, no tuvo más remedio que aceptar el castigo.

1.jpg

La fiscal Claudia Salica y su ayudante fiscal Paula Aarredondo acordaron el castigo con Escalante y, por ello, el juez de Garantías Gerardo Fernández Caussi homologó el trato y dictó la condena contra el delincuente que revestía un importante prontuario delictivo.

El sentenciado había sido reconocido por su particular tatuaje en el cuello. Él fue quien ingresó a la fuerza a la casa de María Florencia Melián, golpeó a la chica y se apropió de lo que no era suyo. Junto a su cómplice la amenazó y le advirtió que si les indicaba dónde estaba el dinero no harían nada. Más tarde, se marchó con el botín y en pleno escape fue identificado por un policía que patrullaba la zona y que, finalmente, lo detuvo.

d55f69ab-e53f-476b-ae97-580f520d9e5c.jfif

Por su parte, el otro imputado que no pudo ser reconocido por los denunciantes en la rueda de reconocimiento facial, Rodrigo Silva, continuará ligado a la investigación. Sin embargo, recuperó la libertad y por tanto deberá presentarse ante la Justicia cada vez que sea requerido.

El golpe millonario ocurrió el 26 de febrero, cuando Escalante y un cómplice atacaron en el domicilio de una pareja y se llevaron $3.800.000, tras agredir físicamente a sus víctimas. Como el Sistema Acusatorio estaba de estreno en la provincia ese día, el caso fue el primero de los robos que se formalizó y, en el transcurso de 10 días, una parte de la causa se definió con el fallo de Fernández Caussi.

5917665c-3e57-462b-87dc-941661e9e0fd.jfif

Silva había sido el único de los acusados que habló durante la audiencia de formalización y que negó haber participado del robo. Incluso, aseguró que al momento del hecho se encontraba detenido junto a Escalante, quien se limitó a decir que compartía la misma historia.