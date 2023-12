Penitenciario fallecido en Pocito: la acusada podría recibir hasta 3 años de pena

fiscales.jpg Fiscales del caso: Cristian Gerarduzzi -actualmente parte de la Fiscalía del Norte- estuvo como fiscal del caso junto a Francisco Pizarro, que ocupó el lugar que dejó Renato Roca, actual juez de Impugnación.

El juicio está siendo presidido por el juez Javier Figuerola y el veredicto se estaría dando a conocer este martes o ya el miércoles, informaron fuentes judiciales.

Este siniestro fatal ocurrió en la esquina de calle 7 y Maurín en Pocito, alrededor de las 21:30 horas. Rodolfo García y Florencia Yanzón a bordo de un Volkswagen Gol circulaban de Norte a Sur por Maurín; mientras que Alcaraz manejando una Ford F-100 lo hacía por calle 7 de Este a Oeste.

Juez Javier Figuerola.

Según la acusación de fiscalía, Alcaraz continuó con la macha y violó la prioridad de paso de quién venía por la derecha, en este caso el VW Gol que manejaba el penitenciario. El impacto fue el frente de la camioneta con el costado izquierdo del auto. García fue internada de urgencia y falleció horas después en el Hospital Rawson y su pareja, Yanzón sobrevivió.

La pericia accidentológica estableció que ninguno de los dos vehículos frenó en esta intersección. También se pudo confirmar que el VW Gol iba a una velocidad de 27km/h. Fuentes judiciales dijeron que la camioneta lo hacía a una velocidad más alta, pero no pudo establecerse cuál.

Esta pericia también observó que en la intersección había señalización. Precisamente en calle Maurín de Este a Oeste está la señalización vertical de “CRUCE”, con estas pruebas la conductora de la camioneta debía parar y manejar con más precaución, porque si lo hubiera hecho habría evitado el choque, expresa este estudio. La pericia también afirma que la imputada no activó los frenos, ni disminuyó la velocidad.

Alcaraz junto a su abogada defensora, Josela Echegaray Moya y su ayudante.

El delito que le enrostran a Alcaraz es homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas ambos por la conducción imprudente de vehículo con motor en concurso ideal.

Florencia Yanzón escribió en su cuenta de Facebook y agradeció por el apoyo que le han brindado en estos días.

"A pesar de haber vivido días muy difíciles y sobre todo tristes. Quiero agradecer a cada uno de ustedes que enviaron mensajito de apoyo . A mis amigos, a mi familia por no abandonarme nunca y sobre todo a Mi MAMÁ y a MI HIJA que son las mas guerreras de este mundo gracias por que me hubiera costado mucho todo esto sin ustedes. Las cosas de apoco se van acomodando .Tratare de no dejar de luchar para volver a ser yo, y sobre todo sin dejar de ser buena persona".