Patinaba y se ganaba la vida vendiendo comida casera, y hoy está postrado en una cama: "Por una discusión terminé luchando por mi vida en un hospital"

Con una cofia en la cabeza y un par de colchas sobre su cuerpo, Alexander pasa sus días en la intimidad de su humilde casa. Hace pocos días recibió el alta y como sufre de mareos, apenas puede caminar. Además, por recomendación de los médicos, debe proteger su cabeza del aire frío. "Cuando llegué a mi casa no podía caminar, me tenían que ayudar porque los mareos que me daban eran muy feos. Entonces tenía que estar acostada. El tema es que me daba mucha ansiedad y no podía descansar bien, a veces dormía tres horas en la noche. Ahora estoy mejorando y si bien puedo caminar mejor, necesito cuidar mi cabeza de las bajas temperaturas. Este año me voy a enfocar cien por cien en eso, lo que implica que deba dejar el deporte por un tiempo", cuenta el protagonista.

Mientras su familia está al pendiente de él, en medio de los quehaceres domésticos, Alexander recuerda aquel violento episodio a la salida de un boliche que lo dejó al borde de la muerte. Dice que se acuerda lo que pasó hasta antes del golpe, ya que después estuvo inconsciente por dos horas. Recién se despertó en el hospital, donde pudo reconocer a su abuelo. Ya después lo durmieron para la operación.

"Lo que pasó esa noche fue una discusión entre un amigo y otro chico. Yo me metí en la discusión para defender a mi amigo, de hecho me estaba por callar cuando vino otra persona y me pegó. Yo ni siquiera le había visto a la cara, me pegó a traición. No supe nunca quién me pegó. Yo estaba hablando, discutiendo, y de la nada sentí el golpe. Me caí y después no sé qué pasó. Pero lo que me dicen es que caí en seco, y ahí es donde me partí la cabeza. Mis amigos me dicen que me quiso seguir pegando... creo que me pegó una patada. Pero no recuerdo, sólo sé que me golpearon y caí a la vereda.", recuerda Alexander con Tiempo de San Juan.

Sinceramente, no quisiera hablar con él porque casi me mata, pero le aceptaría el perdón. Sinceramente, no quisiera hablar con él porque casi me mata, pero le aceptaría el perdón.

Su cabeza estaba muy delicada. Dice que mientras estaba en la camilla, ya internado, escuchaba hablar a los médicos sobre la operación. Tenía fractura y hundimiento de cráneo, y lesionada la membrana que cubre el cerebro, que en ese momento era lo más grave porque las consecuencias podían ser fatales. La intervención quirúrgica duró cerca de cuatro horas, y cuando despertó, ya no era el mismo: "No me podía mover, pero intentaba recordar lo que había pasado. En ese momento no había tomado conciencia de todo lo que había pasado, porque pensaba que eran un par de horas en el hospital y después me iba a mi casa. Después, cuando me llegaba más información, me agarró una angustia tremenda. Me miré al espejo y tenía la cabeza muy mal, muy hinchada, además de que me volvía loco del dolor. Eso me generó taquicardia, estuve mal...".

En medio de la angustia, Alexander reflexiona sobre lo sucedido y lo que le generó que su caso sea comparado en un medio local con el de Fernando Báez Sosa, a quien un grupo de rugbiers mataron a golpes. "Lo que pasó esa noche fue una discusión entre amigos, yo me metí para defender a uno, pero nunca imaginé que terminaría así. La violencia, nunca soluciona nada. Mi consejo es que si hay un pleito, que si hay una discusión, te vayas, porque no sabes lo que te puede pasar. Una pelea puede llevarte al hospital o, peor aún, a la muerte. Conozco el caso de Fernando y no puedo creer haber pasado por esto", expresa.

Estoy agradecido con toda la gente que rezó por mí y ayudó a mi familia. Estoy agradecido con toda la gente que rezó por mí y ayudó a mi familia.

Al igual que Fernando, Alexander también tuvo la "mala suerte" de que una noche de amigos se transformara en una pesadilla. Hoy él lo puede contar. " Los médicos están sorprendidos por mi recuperación. Ahora me doy cuenta de que fue como volver a nacer. Mi vida, aunque cambió, sigue adelante, y lo más importante es que sigo aquí", cierra.

*Para colaborar con Alexander y su familia, el alias es el siguiente: Patricia.032.mp (Antonia Patricia Norona)